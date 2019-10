Od nostalgije preko bijesa do crnog humora: Pitali smo zastupnike što misle o vraćanju Dana državnosti na 30. svibnja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković (HDZ) najavio je da planira ubrzo vratiti obilježavanje Dana državnosti na 30. svibnja. Riječ je o datumu na koji se slavila hrvatska državnost prvih deset godina od uvođenja višestranačja

No od 2001. godine, na prijedlog pokojnog HSLS-ova Ive Škrabala, Dan državnosti slavi se 25. lipnja, što je dan u kojem je Sabor 1991. godine donio odluku o samostalnosti i suverenosti. A 30. svibnja formiran je prvi višestranački hrvatski Sabor, još uvijek u okviru Jugoslavije. Iz HDZ-a kao opravdanje za povratak na staro navode navodno činjenicu da se 25. lipnja nije uspio uvriježiti kao Dan državnosti. S druge strane, kritičari smatraju da se 30. svibnja nije dogodilo ništa značajno po hrvatsku državnost i da će se zapravo kao državni blagdan slaviti HDZ-ova pobjeda na izborima.

Tim povodom upitali smo saborske zastupnike kako gledaju na ideju da se ponovno mijenja datum obilježavanja Dana državnosti. Arsen Bauk (SDP): Ako ga sami donesu, sami će ga i slaviti Nemam ništa protiv toga da 30. svibnja bude državni blagdan. Smatram da ga je pogrešno nazvati Danom državnosti jer to ne odražava povijesne činjenice koje su se dogodile na taj dan i smatram da 8. listopada treba ostati Dan neovisnosti. Dugotrajnost rješenja će ovisiti o tome koliko bude volje za konsenzusom. Ako ga sami donesu, sami će ga i slaviti, ako ga zajedno donesemo, zajedno ćemo ga i obilježavati. Također, ima nekoliko gluposti koje se u javnosti mogu čuti da opravdaju ukidanje Dana nezavisnosti, kao dva su slična blagdana pa to ljude zbunjuje. Mnoge zemlje imaju veći broj praznika kojima obilježavaju događaje iz povijesti. Pogrešno je očekivati, bez obzira na to koji dan bude i kako se zove praznik koji bi trebao zamijeniti Dan državnosti, da će se zbog toga više slaviti. I dalje će onaj koji se najviše obilježava biti 5. kolovoza. Očito nijedan praznik u Hrvatskoj ne može biti da ga HDZ ne blagoslovi.

Hrvoje Zekanović (Hrast): Samo jedan igrokaz u nizu HDZ je imao priliku promijeniti datum tog državnog praznika mnogo puta, ali ga nije bilo briga, a sada se Plenković svim silama nastoji prikazati kao političar koji brani domoljubne suverenističke ideje, ali zakasnio je. Da uvede 365 državnih praznika godišnje, ne bi uspio prevariti glasače koji su nekoć bili vjerni HDZ-u. Osobno mi je bilo žao što 30. svibnja nije državni praznik, ali je sve ovo samo još jedan igrokaz u nizu. U našoj generaciji bio se uvriježio kao dobro rješenje, ali ponavljam - HDZ je već imao mnogo puta priliku vratiti ga na staro, ali ih nije bilo briga. Darinko Kosor (HSLS): Ne sviđa mi se tajming

Prvo mi se ne sviđa to da se bilo što događa s datumima u izbornoj godini. Sada će ti datumi biti dio političke kampanje za parlamentarne izbore. Vjerujem da su svi suglasni da 18. studenoga treba biti blagdan i neradni dan kako bi što više ljudi moglo doći u Vukovar, što ćemo podržati. Dan državnosti je za stručnu raspravu koja bi se trebala voditi poslije izbora. Bit ćemo protiv toga da se uopće donosi ta odluka. Dan neovisnosti je dan u kojem smo se odijelili od Jugoslavije, kao što SAD slavi dan odvajanja od Velike Britanije. Prema mišljenju Ustavnog suda, to se dogodilo 8. listopada i to nije stav Kosora ili Plenkovića. Pitanje je je li hrvatska država imala državnost i prije 1990. Ako učimo djecu da je Hrvatska i u drugim državnim sastavnicama u kojima smo živjeli imala državnost, onda ona ne može početi 30. svibnja 1990., kad je još u Jugoslaviji formiran onaj trodomni sabor i nije donesena nikakva važna odluka. Ali, kažem, stvar je za ozbiljnu i stručnu raspravu te da se rješenje donese na miru, nakon parlamentarnih izbora. Naglašavam odluku Ustavnog suda o neovisnosti, a državnost je povijesno pitanje za povjesničare, najmanje za političare. Milorad Batinić (HNS): Pitao bih građane U srijedu imamo koalicijski sastanak, na kojem će nam biti predstavljen prijedlog. Da budem iskren, u HNS-u o tome još nismo čvrsto raspravljali na stranačkim tijelima. Idemo čuti što je prijedlog, pa ćemo imati i stav o tome nakon što provedemo proceduru. Okvirno, za mandata Račanove vlade promijenjen je Dan državnosti s 30. svibnja na 25. lipnja i sada ga opet vraćamo. Dan državnosti, naravno, moramo imati. Mora postojati dan u kojem ćemo svi mi građani Hrvatske slaviti našu državnost, stvaranje hrvatske države. Moj osobni stav je da bih pitao građane koji oni datum žele jer je ovo očito ideološka tema. Svatko ima neke svoje interese i ne bi bilo dobro zbog budućnosti, hipotetski ako se to dogodi, da se opet sutra mijenja.

Nikola Grmoja (Most): Za praznike tijekom školske godine Nismo još vidjeli kompletan prijedlog i ono što će predložiti, to je najavljeno za četvrtak. Nakon toga raspravljat ćemo na klubu. Ima različitih pogleda. Ako gledamo pravno, sadašnji blagdani i praznici više odgovaraju. S druge strane, 30. svibnja bio je jako ukorijenjen u narodu i proslavljao se na puno prikladniji način. Ljudi su na to bili navikli, a nakon te Škrabalove izmjene došlo je do devalvacije blagdana… Mislim da bi trebalo otvoriti javnu raspravu pa ovisno o tome donijeti neku odluku. Kao profesor sam skloniji tome da državni blagdani i praznici budu tijekom školske godine, ako je ikako moguće, jer se to onda obilježi na primjereniji način.

Krešo Beljak (HSS): Imamo većih problema od praznika Mislim da ima većih problema u Hrvatskoj od datuma državnih praznika. Ako ćemo svakih deset godina mijenjati datume praznika, nijedan se neće ukorijeniti. Smatram da je 30. svibnja dobar datum, ali na taj datum nije stvorena država, na taj dan HDZ je dobio izbore. Bilo je lijepih komentara na društvenim mrežama da bi se taj dan trebao obilježavati kao dan sjećanja na žrtve tranzicije.