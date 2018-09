Od mitomanije do etničkog čišćenja Albanaca: Zašto su Srbi toliko zagrizli za Kosovo?

Govor srpskog predsjednika Aleksandra Vučića na Kosovu proteklog vikenda još je jednom uzburkao regiju, a njegove poruke, poput onih Slobodana Miloševića s Gazimestana 1989. godine, na 600. obljetnicu Bitke na Kosovo polju, zasigurno nisu jamac za normalizaciju, osobito na samom Kosovu, na kojem sukobi Srba i Albanaca traju već stoljećima. Tportal donosi presjek višestoljetnih sukoba koji su se rasplamsali tijekom 20. stoljeća, a čije se posljedice osjećaju i danas

Početak problema započinje tijekom višestoljetne osmanske vladavine, kad dolazi do velikih demografskih promjena u sastavu stanovništva. Srbi su se neprestano iseljavali na sjever u današnju Šumadiju , Srijem , Mačvu i Vojvodinu , dok su s druge strane Albanci u plodnije krajeve Kosova i Metohije stizali iz neplodne i siromašne matice, točnije sa sjevera Albanije.

Pojedini srpski akademici predlagali su etničko čišćenje Kosova od Albanaca, a svaki otpor pobunjenih albanskih seljaka, tzv. kačaka, gušen je u krvi. Albanci se pak povezuju s maticom, ali i s crnogorskim kraljem Nikolom te makedonskim VMRO -om, koji pobunjenicima šalju novac i oružje. Jedan od vođa pobunjenih Albanaca, Bajram Curi , postaje ministar obrane Albanije, što dovodi do dodatnih problema. Vlada u Beogradu stoga provodi čišćenje albanskih sela od kačaka, pa Albanci, ali i preostali Turci napuštaju Kosovo.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nakon Prvog svjetskog rata započinje opsežan program kolonizacije Kosova, dajući prednost Srbima, a posebno bivšim vojnicima, pa je tako na Kosovo planski kolonizirano oko 65.000 nealbanskog stanovništva iz raznih krajeva Jugoslavije. Tijekom kolonizacije Albancima je oduzimana zemlja, što dovodi do pobuna čitavih sela i intervencije vojske.

Nakon pada Osmanskog Carstva jedan od službenih ratnih ciljeva Kraljevine Srbije u Prvom svjetskom ratu bio je izlazak Srbije na Jadransko more preko Albanije . Stoga srpska vlada 1914. pomaže Esad-paši Toptaniju u preuzimanju vlasti u Albaniji, a uz zadobiveni prestiž kod saveznika, godinu kasnije srpska vojska intervenira u Albaniji kako bi zaštitila Esad-pašu slomivši ustanak njegovih protivnika.

Jugoslavenskim Albancima nije dopušteno ujedinjenje s Albanijom, već su formiranjem avnojevskih granica podijeljeni u četiri administrativne jedinice SFRJ: Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo, uža Srbija, Makedonija i Crna Gora. Stoga ne čudi to da su mnogobrojni albanski partizani ponovno pripajanje Kosova Srbiji doživjeli kao poništavanje njihove borbe.

Između listopada 1944. i srpnja 1945. jugoslavenski partizani žestoko su se obračunavali s otporom Albanaca, pravdajući to borbom protiv 'kontrarevolucionarnih' elemenata. U tim operacijama sudjelovalo je nekoliko divizija s oko 40.000 vojnika, a prema procjenama albanskih znanstvenika, preko 47.300 Albanaca ubijeno je na prostorima bivše Jugoslavije između 1941. i 1945.

Iako je Komunistička partija Jugoslavije proklamirala politiku ravnopravnosti te bratstva i jedinstva, njihovi odredi na Kosovu i Metohiji, sačinjeni uglavnom od Srba i Crnogoraca, nisu se u praksi uvijek tako ponašali. Desetak dana nakon što su partizanske jedinice prodrle na Kosovo 1944. godine izbila je velika oružana pobuna među Albancima koji su to doživjeli kao ponovnu okupaciju Kosova pa je zavedena vojna uprava.

Unatoč znatno poboljšanom položaju Albanaca u usporedbi s razdobljem Kraljevine Jugoslavije, ni u poslijeratnoj federalnoj Jugoslaviji nije bila postignuta puna ravnopravnost. Svi su slavenski narodi u Titovoj državi dobili svoje republike, dok su jugoslavenski Albanci, iako brojniji od Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, dobili samo autonomnu pokrajinu.

Položaj Albanaca u novoj Jugoslaviji znatno je pogoršan nakon rezolucije Informbiroa 1948. godine, kad su mnogi albanski intelektualci zatvarani i likvidirani pod optužbom da su špijuni Envera Hoxhe.

Rankovićeva kaznena ekspedicija

Tijekom 1951. godine aktualizira se pitanje iseljenja Albanaca i dolazi do obnavljanja pregovora s Turskom, zainteresiranom za naseljavanje albanskog stanovništva na granici prema Kurdima, s kojima je tada bila u sukobu. Vlast u Beogradu pritom je vršila velik pritisak na Albance da se izjasne kao Turci, što je dio njih prihvatio. Albanci koji su se protivili ovakvoj politici bili su zatvarani ili su napuštali zemlju.

Najveći pritisak na Albance uslijedio je prilikom akcije skupljanja oružja 1955. i 1956. godine, koju su provodile državne službe na čelu s Aleksandrom Rankovićem. Pod izgovorom traženja oružja, organi državne sigurnosti uhitili su i maltretirali više od 30.000 Albanaca, a uslijedio je i tzv. Prizrenski proces albanskim intelektualcima koji se smatra montiranim. Državna sigurnost Kosova neprestano ih je tretirala kao nepovjerljiv element, a zatvaraju se i škole na albanskom jeziku te prištinski Institut za albanologiju.

Nakon Rankovićeva pada 1966. razotkriven je niz represivnih mjera koje su organi sigurnosti provodili na Kosovu. Iako su Albanci činili većinsko stanovništvo pokrajine, Srbi su držali nerazmjerno velik broj državnih i partijskih funkcija, uključujući kontrolu nad lokalnom policijom i snagama sigurnosti. Mirno iskazivane zahtjeve kosovskih Albanaca za ravnopravnim položajem sa Slavenima jugoslavenske vlasti su više desetljeća zatirale policijom, vojskom, zastrašivanjem i višegodišnjim zatvorskim kaznama za demonstrante. Najpoznatiji zagovornik prava kosovskih Albanaca, pisac Adem Demaçi, zbog svojih verbalnih delikata proveo je ukupno 28 godina u zatvoru.

Potkraj studenog 1968. dolazi do masovnih studentskih prosvjeda u Prištini, pa je došlo do intervencije JNA, ali i do odluke prema kojoj se Albancima daje veća autonomija, koja uključuje pravo na školovanje na vlastitom jeziku.

S druge strane, ni kosovski Srbi nisu bili zadovoljni svojim položajem, pa se njihovo iseljavanje povećava, a mnogi srpski manastiri i crkve postaju mete albanskih vandala. Albanci 1981. započinju prosvjede tražeći da Kosovo postane sedma republika kojoj bi se pridodala područja ostalih republika u kojima čine većinu. Beograd je ponovno odgovorio slanjem JNA i pogibijom nekoliko desetaka albanskih studenata i učenika.