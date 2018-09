Haradinaj: Granice nisu najpravednije, ali nisam za razmjenu teritorija

Vučićeve pohvale Miloševićeve politike nisu dobro primljene ni na Kosovu. Reporter RTL-a Zoltan Kabok razgovarao je s kosovskim premijerom Ramushem Haradinajem koji kaže kako ne podržava Vučićev govor, no dodaje kako će Kosovo i dalje biti zemlja otvorena za bilateralne odnose te da je glavni cilj zemlje otvorenost za komunikaciju sa svima.

Naše iskustvo iz vremena rata bilo je jako teško. Imali smo blizu 20.000 žrtava, cijela ekonomija je bila srušena, imamo i ostale gubitke koje nam je rat donio. Tako da smo osjetljivi na to razdoblje kao i na sjećanja koja imamo na to razdoblje i svega što asocira na rat. Na Kosovo nije dobro došao niti jedan gost koji priča dobro o Miloševiću. To nije u redu. Ali Vučić je spomenuo Miloševića. Zato kažem da to nije u redu. Takav govor ne doprinosi pomirenju i uspostavi boljih odnosa između Kosova i Srbije, kao i rješavanju pitanja priznavanja.

Zašto ste mu dozvolili ulazak na Kosovo?

Zato što želimo biti otvoreni, i otvoreni smo i bit ćemo i ubuduće. Nemamo razlog da budemo zatvoreni osobito zbog toga što ciljamo na to da budemo članica Europske unije i NATO Saveza. To je naš cilj. Kao nova država trebamo biti otvoreni. Bio je ovdje i Zoran Zaev i Edi Rama i Duško Marković i Boyko Borisov, tako da držimo do tih odnosa s prvim susjedima, a imamo i dobre odnose s Hrvatskom. Zbog toga se držimo tih nekih pravila da su svi dobrodošli, no poruke su tu svakako bitne. Nije u redu da se na Kosovu priča dobro o Miloševiću. To nije dobar znak.

Je li bilo pritisaka međunarodne zajednice da se dopusti dolazak Vučiću na Kosovo?

Ne. To je bila isključivo moja odluka, od samog početka. Imamo samo zabranu za gospodina Vulina, ministra obrane, i to nije međunarodna odluka, to je naša odluka. Mi želimo da nas i druge svjetske države priznaju, želimo dobiti članstvo u UN-u i u interesu nam je da pokažemo da imamo samopouzdanje, da smo ujedinjeni, da smo otvoreni. Ne vjerujem da ovim posjetama, kao što je to slučaj s ovom zadnjom, Srbija nešto dobiva. Tu je samo Kosovo na dobitku, sad se vidi da je Kosovo samostalna država i pravna država.