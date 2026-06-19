Meloni optužuje Trumpa da izmišlja priče: 'Ovo nije prvi put'

Meloni je rekla da je "zapanjena" njegovim komentarima, koji su "u potpunosti izmišljeni". Optužila ga je da se s daleko većim poštovanjem odnosi prema neprijateljima Zapada nego prema starim, etabliranim saveznicima.

Video snimka s događaja u Francuskoj prikazuje Meloni i Trumpa u prisnom razgovoru, ali američki čelnik je talijanskoj televiziji kazao da joj je samo želio udovoljiti čavrljajući s njom.

"Vjerojatno je sretna što sam razgovarao s njom. Nisam morao razgovarati s njom", rekao je Trump za tv kanal La7 u kratkom intervjuu. "Molila me da se fotografiram s njom. Toliko se željela fotografirati sa mnom. Ne bih pristao, ali mi ju je bilo žao", rekao je Trump, kako prenosi La7. Kanal nije objavio originalni audiozapis, već sinkroniziranu verziju.