Što sve donose promjene Zakona o radu? Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović komentirao je i ekskluzivnu anketu koju je RTL-a o toj temi, te poručio da podrška većine građanima zakonskim promjenama 'znači da smo na dobrom putu jer anticipiramo ono što nekakva opća javnost misli'

"S obzirom da postoje određene mogućnosti da se dogode mini "lockdownovima" na određenim žarištima, tu smo predvidjeli da svima kojima bude zabranjen rad da mogu ostvariti ovu naknadu, da svima kojima bude ograničen rad da budu uključeni u ovu mjeru", rekao je i dodao da su time dali određenu izvjesnost do kraja godine poslodavcima i radnicima da "država stoji uz njih".

"To je oko 100 tisuća zaposlenika mjesečno do kraja godine", rekao je Aladrović.

Na pitanje kada možemo očekivati da će se početi promjenjivati mjere za očuvanje radnih mjesta predstavljene prošli tjedan na Vladi, ministar je odgovorio da se mjere odnose na pomoć mikropoduzetnicima do 10 zaposlenih, pomoć određenim sektorima, hotelijerima, ugostiteljima, putničkom prijevozu i organizatorima kulturnih, sportskih i drugih događanja, i nekih možda manje velikim sektorima koji su zavisni o tim sektorima. Dodao je i da imaju mjeru skraćenog radnog vremena.

Kada će reforme?

Na pitanje kada će reforme, ministar je kazao da smo već imali nekoliko krugova porezne reforme, a dodatni korak je najavljen i od siječnja sljedeće godine.

"Spominjali smo Zakon o radu. To je sigurno reforma mjera ako uspijemo naći konsenzus između svih strana, najavili smo reformu pravosuđa, sigurno ćemo je i učiniti, s reformom plaća u javnoj upravi ćemo sigurno krenuti do kraja godine. Očekuje nas dosta reformskih poteza, siguran sam da ćemo ih iznijeti do kraja", zaključio je Aladrović.