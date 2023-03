Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku

Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, u unutrašnjosti povremeno i povećanu, no zadržat će se uglavnom suho, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a popodne u središnjim i istočnim predjelima u okretanju na jugoistočnjak. Na moru će puhati umjereno i ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, no još tijekom jutra uz obalu bura i tramontana. Ujutro na kopnu mraz. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16 stupnjeva Celzijusovih.