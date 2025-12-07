Očajna izlaznost na izbore u Hong Kongu, posljedice požara se još osjete

Službeni podaci nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazali su da je samo 31,9 posto građana, odnosno oko 1,3 milijuna registriranih birača, glasalo za novi parlament. Konačni rezultat još nije bio dostupan nakon ponoći po lokalnom vremenu.

Parlament Hong Konga, Zakonodavno vijeće, nije u potpunosti slobodno birano a prodemokratski kandidati ovaj put nisu sudjelovali. Kako bi bili uvršteni na glasački listić, kandidati moraju iskazati lojalnost Kini.

Stanovnici izravno biraju 20 od 90 zastupnika. Četrdeset bira odbor političara lojalnih Pekingu i predstavnika poslovnog i društvenog sektora, a preostalih 30 biraju predstavnici industrije.

Od 1. srpnja 1997. Hong Kong, bivša britanska kolonija, ponovno je pripala Kini, ali se njime upravlja prema načelu "jedna zemlja, dva sustava".

Zbog požara u sedam stambenih nebodera 26. studenog u kojem je poginulo 159 ljudi bilo je poziva za odgodu izbora, no glavni izvršni upravitelj Hong Konga John Lee zadržao je datum.

Promatrači su očekivali da će u financijskom središtu od oko 7,5 milijuna stanovnika izaći samo mali dio od 4,13 milijuna registriranih birača. Posljednja izlaznost 2021. godine, od 30,2%, bila je najniža otkako je Britanija vratila bivšu koloniju Kini.