Obrana Torcide naručila vještačenje sporne snimke: Evo što je utvrdio sudski vještak

Državno odvjetništvo u manje od mjesec dana podiglo je optužnicu protiv 22 pripadnika Torcide zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. No slučaj je dobio novi zaplet nakon što je obrana dvojice okrivljenika naručila forenzičko vještačenje snimke koja je poslužila u kaznenom progonu
Odvjetnik Sebastian Miše, koji brani bivšeg tajnika Torcide Stipu Lekića i predsjednika Antu Stipetića Rabu, angažirao je ovlaštenog sudskog vještaka kako bi proveo forenzičku analizu videozapisa korištenog u postupku protiv torcidaša.
Cilj vještačenja bio je utvrditi mogu li se osobe na snimci pouzdano identificirati usporedbom s provjerenim referentnim materijalom, ali i što se konkretno može zaključiti iz njihovih postupaka, uključujući pokrete usta, geste, držanje mikrofona ili megafona te obraćanje drugim sudionicima povorke, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.
Vještak je trebao odgovoriti i na pitanje postoje li tehnički dokazi da je netko od okrivljenika predvodio navijanje, mogu li se pojedine riječi pripisati određenoj osobi te je li snimka naknadno mijenjana.
Snimka preuzeta s interneta, izvorni metapodaci nedostaju
Forenzičkom analizom utvrđeno je da videozapis nije izvorna snimka, nego kopija preuzeta s interneta koja je prošla kroz kompresiju neke od aplikacija. Pritom su uklonjeni metapodaci koji bi mogli sadržavati informacije o izvornom vremenu snimanja i uređaju kojim je videozapis nastao. Zbog toga nije moguće rekonstruirati njegov potpuni digitalni trag.
Vizualnim pregledom uočeni su i trzaji, promjene brzine te razlijevanje slike u pojedinim dijelovima videozapisa.
Međutim, vještak naglašava da takve tehničke nepravilnosti same po sebi ne dokazuju da je sadržaj snimke namjerno mijenjan. One mogu biti posljedica obrade i pripreme videozapisa za objavu na internetu.
Što je vještak utvrdio o Lekiću i Stipetiću?
U nalazu se navodi da je moguće uvjetno povezati osobe vidljive na snimci s dvojicom okrivljenika, ali uz određena ograničenja koja ne dopuštaju potpuno pouzdanu identifikaciju.
Kod Ante Stipetića Rabe opisano je gestikuliranje unutar skupine navijača, dok je kod Stipe Lekića zabilježeno aktivnije sudjelovanje u događaju.
'Kod okrivljenika Stipetića opisano je gestikuliranje unutar skupine. Kod okrivljenika Lekića dodatno su opisani postupanje s poklopcem lijesa, njegovo bacanje i lomljenje skokom te vremenski povezane reakcije skupine', navodi se u nalazu.
Ipak, vještak nije mogao pouzdano utvrditi jesu li upravo njih dvojica izgovarala sporne riječi niti je li netko od njih predvodio skandiranje.
'Izvedeni nalaz ne pruža dostatnu osnovu za pouzdano pripisivanje razabranih riječi ni jednom od dvojice okrivljenika. Za okrivljenika Stipetića nije utvrđeno, ni tehnički potkrijepljeno vođenje navijanja', stoji u vještačenju.
Za Lekića je, pak, dokumentirano aktivno sudjelovanje gestikulacijom, ali ni u njegovu slučaju nije bilo moguće pouzdano potvrditi da je glasovno započeo ili usmjeravao sporno skandiranje.
Vještak: Nije moguće potvrditi izvornost snimke
U zaključku nalaza posebno se ističe razlika između tehničkih nepravilnosti videozapisa i dokaza o eventualnoj manipulaciji njegovim sadržajem.
'Opisani tehnički podaci ne dokazuju sadržajnu manipulaciju snimkom, a mogu biti povezani s njezinom pripremom za internetsku objavu. Ujedno, ne omogućuju kategoričnu potvrdu izvornosti ili isključenje svih intervencija', zaključuje vještak.
To znači da analizirani videozapis, prema nalazu koji je naručila obrana, ne pruža dovoljno tehničkih elemenata za pouzdano povezivanje spornih riječi s Lekićem i Stipetićem. Istodobno, nalaz ne potvrđuje da je snimka krivotvorena ili sadržajno izmijenjena.
Optužnica protiv 22 torcidaša
Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 22 pripadnika Torcide zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju, povezano sa spornim povicima i skandiranjem tijekom navijačke povorke organizirane uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
Forenzički nalaz koji je pribavila obrana mogao bi postati jedan od elemenata dokaznog postupka, osobito kada je riječ o utvrđivanju pojedinačne odgovornosti dvojice okrivljenika.
No konačnu ocjenu dokazne vrijednosti snimke i nalaza vještaka, zajedno s ostalim dokazima, donijet će sud.