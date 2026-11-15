Obrana Torcide naručila vještačenje sporne snimke: Evo što je utvrdio sudski vještak

Vještak je trebao odgovoriti i na pitanje postoje li tehnički dokazi da je netko od okrivljenika predvodio navijanje, mogu li se pojedine riječi pripisati određenoj osobi te je li snimka naknadno mijenjana.

Cilj vještačenja bio je utvrditi mogu li se osobe na snimci pouzdano identificirati usporedbom s provjerenim referentnim materijalom, ali i što se konkretno može zaključiti iz njihovih postupaka, uključujući pokrete usta, geste, držanje mikrofona ili megafona te obraćanje drugim sudionicima povorke, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Odvjetnik Sebastian Miše , koji brani bivšeg tajnika Torcide Stipu Lekića i predsjednika Antu Stipetića Rabu, angažirao je ovlaštenog sudskog vještaka kako bi proveo forenzičku analizu videozapisa korištenog u postupku protiv torcidaša.

Snimka preuzeta s interneta, izvorni metapodaci nedostaju

Forenzičkom analizom utvrđeno je da videozapis nije izvorna snimka, nego kopija preuzeta s interneta koja je prošla kroz kompresiju neke od aplikacija. Pritom su uklonjeni metapodaci koji bi mogli sadržavati informacije o izvornom vremenu snimanja i uređaju kojim je videozapis nastao. Zbog toga nije moguće rekonstruirati njegov potpuni digitalni trag.

Vizualnim pregledom uočeni su i trzaji, promjene brzine te razlijevanje slike u pojedinim dijelovima videozapisa.

Međutim, vještak naglašava da takve tehničke nepravilnosti same po sebi ne dokazuju da je sadržaj snimke namjerno mijenjan. One mogu biti posljedica obrade i pripreme videozapisa za objavu na internetu.

Što je vještak utvrdio o Lekiću i Stipetiću?

U nalazu se navodi da je moguće uvjetno povezati osobe vidljive na snimci s dvojicom okrivljenika, ali uz određena ograničenja koja ne dopuštaju potpuno pouzdanu identifikaciju.

Kod Ante Stipetića Rabe opisano je gestikuliranje unutar skupine navijača, dok je kod Stipe Lekića zabilježeno aktivnije sudjelovanje u događaju.

'Kod okrivljenika Stipetića opisano je gestikuliranje unutar skupine. Kod okrivljenika Lekića dodatno su opisani postupanje s poklopcem lijesa, njegovo bacanje i lomljenje skokom te vremenski povezane reakcije skupine', navodi se u nalazu.

Ipak, vještak nije mogao pouzdano utvrditi jesu li upravo njih dvojica izgovarala sporne riječi niti je li netko od njih predvodio skandiranje.

'Izvedeni nalaz ne pruža dostatnu osnovu za pouzdano pripisivanje razabranih riječi ni jednom od dvojice okrivljenika. Za okrivljenika Stipetića nije utvrđeno, ni tehnički potkrijepljeno vođenje navijanja', stoji u vještačenju.

Za Lekića je, pak, dokumentirano aktivno sudjelovanje gestikulacijom, ali ni u njegovu slučaju nije bilo moguće pouzdano potvrditi da je glasovno započeo ili usmjeravao sporno skandiranje.