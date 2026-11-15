Maskirani napadači upali u svlačionicu i pretukli nogometaša: U pozadini sukob Torcide i BBB-a?

Napad se dogodio u subotu, 14. studenoga, oko 15 sati, dok se na igralištu u Novakovcu igrala nogometna utakmica. Više maskiranih osoba ušlo je u prostorije kluba i krenulo prema svlačionici u kojoj se nalazio 24-godišnji igrač.

Napadači su ga udarali teleskopskim palicama i rukama po glavi i tijelu. Mladić je zadobio površinske ozljede glave te mu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin.

Policija je događaj okvalificirala kao kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Svjedok opisao trenutke napada: 'Svi su bili na jednom čovjeku'

Svjedok koji se u trenutku napada nalazio kod ulaza u klupske prostorije ispričao je za RTL Danas kako je primijetio skupinu sumnjivih osoba koje su krenule prema svlačionici.

'Svi su bili fokusirani na utakmicu. Ja sam stajao kod ulaza i vidio neke sumnjive osobe kako idu unutra i stavljaju maske na glavu. Pokušao sam ih zaustaviti. Mislio sam da idu na WC, a onda sam krenuo za njima i vidio da svi tuku jednog čovjeka. Nisam uopće vidio tko je taj jadnik', ispričao je.

Kada je pokušao zaustaviti napad, i sam je postao žrtva nasilja. 'Jedan se okrenuo i udario me u glavu. Srušio sam se i pao na klupu. Dok sam došao sebi, oni su već pobjegli', rekao je.

Prema njegovim riječima, napadači su nasrnuli i na zaštitara koji je pokušao intervenirati.

'Jedan naš zaštitar htio je ući i zaustaviti ih, ali pošpricali su ga nečim. Srušio se vani, a oni su se razbježali automobilima', opisao je.

Napadači pobjegli u dva automobila

Svjedok tvrdi da su se napadači nakon premlaćivanja udaljili u dva automobila. Jedna skupina pobjegla je u jednom, a druga u suprotnom smjeru.

'Bili su s dva auta. Ljudi su zapisali registracijske oznake i predali ih policiji', rekao je.

U klupskim prostorijama nakon napada ostali su tragovi krvi, koji svjedoče o nasilju koje se dogodilo dok je utakmica još trajala. Prema riječima svjedoka, ozlijeđeni nogometaš nakon liječničke obrade pušten je iz bolnice.

'Čujem da je dobro, da je bio zbrinut u Varaždinu. Na nekoliko mjesta na glavi ima ozljede, bio je šivan, po cijelom tijelu krvav i istučen, ali pušten je iz bolnice', rekao je.

U pozadini sukob Torcide i Bad Blue Boysa?

Motiv napada još nije službeno potvrđen. Međutim, prema neslužbenim informacijama RTL-a, između uključenih osoba i prije napada postojale su razmirice, a slučaj bi mogao biti povezan sa sukobom pripadnika navijačkih skupina Torcida i Bad Blue Boys.

Policija zasad nije potvrdila tu povezanost niti je objavila identitet napadača.

Oglasio se i klub: 'Napad nema veze s utakmicom'

Nakon incidenta oglasio se i NK Novakovec, koji je osudio nasilje i poručio da napad nije povezan s klubom, njegovim navijačima ni utakmicom koja se toga dana igrala. Iz kluba navode da je njihov igrač napadnut od osmorice osoba te da se i on i ozlijeđeni članovi klupskog osoblja uspješno oporavljaju.

'Naš igrač, kao i ozlijeđeni članovi klupskog osoblja, uspješno se oporavljaju', poručili su.

Istaknuli su i da u potpunosti surađuju s policijom. 'Uzimajući u obzir okolnosti i brutalnost napada, možemo biti zahvalni što njegove posljedice nisu bile još teže i što nije stradao veći broj ljudi', naveli su.

Dvojica uhićena, za šestoricom se traga

Policijska uprava varaždinska izvijestila je da su operativnim radom na terenu uhićene dvije osobe koje se dovode u vezu s napadom. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, a policija nastavlja potragu za ostalim sudionicima.

Prema informacijama RTL-a i priopćenju NK Novakovec, u napadu je sudjelovalo osam osoba, što znači da se traga za još šestoricom.

Načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar izrazio je zaprepaštenje događajem.

Prema RTL-ovu izvještaju, utakmicu je u trenutku napada osiguravalo pet osoba, a nakon incidenta razmatra se pooštravanje sigurnosnih mjera. Svjedok napada istaknuo je da se u mjestu dosad nisu susretali s takvim nasiljem.

'To je bila takva izvanredna situacija da nitko nije mogao očekivati da će se nešto takvo dogoditi u jednom malom mjestu', rekao je.