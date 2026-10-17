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Otkriveno tko je vodio jezivi korteo Torcide: Već je poznat po spornim obilježjima

M.Da.

17.10.2026 u 20:57

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Neslužbeno se doznaje kako je riječ o bivšem glavnom tajniku Torcide, poznatom po sličnim ekscesima

Tijekom večeri trebalo bi biti poznato hoće li trojica uhićenih zbog nacističkog skandiranja Torcide u četvrtak, završiti u istražnom zatvoru. Kako doznaje RTL Danas, trojica uhićenih već su iznijela svoju obranu na Županijskom sudu u Splitu.

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Četvrti, koji je sudjelovao u korteu na zatvorskom dopustu, neće pred suca, jer je već ionako u zatvoru. Tužitelji traže istražn zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a ovdje je riječ o javnom poticanju na nasilje i mržnju, za što je zapriječena kazna od tri godine zatvora.

Istovremeno, traje potraga za još 10 osumnjičenih. Među njima je i osoba koja se nalazila na čelu kortea. Riječ je, navodno, o Stipi Lekiću, bivšem tajniku Torcide koji se nedavno ponovno aktivirao.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
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Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

On je poznat i po majici s natpisom "Hajduk Jugend", koja je očita aluzija na Hitlerjugend (Hitlerovu mladež, op.a.), a tijekom obilježavanja obljetnice Oluje u Kninu te tijekom lanjskih prosvjeda u Splitu bio je među onima koji su uzvikivali "Za dom spremni". 

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