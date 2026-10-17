Otkriveno tko je vodio jezivi korteo Torcide: Već je poznat po spornim obilježjima

Tijekom večeri trebalo bi biti poznato hoće li trojica uhićenih zbog nacističkog skandiranja Torcide u četvrtak, završiti u istražnom zatvoru. Kako doznaje RTL Danas , trojica uhićenih već su iznijela svoju obranu na Županijskom sudu u Splitu.

Četvrti, koji je sudjelovao u korteu na zatvorskom dopustu, neće pred suca, jer je već ionako u zatvoru. Tužitelji traže istražn zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a ovdje je riječ o javnom poticanju na nasilje i mržnju, za što je zapriječena kazna od tri godine zatvora.

Istovremeno, traje potraga za još 10 osumnjičenih. Među njima je i osoba koja se nalazila na čelu kortea. Riječ je, navodno, o Stipi Lekiću, bivšem tajniku Torcide koji se nedavno ponovno aktivirao.