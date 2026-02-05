Objavljeni detalji brutalnog sukoba dviju obitelji na Peščenici: Pucnjava, letjele šake, spominje se i mačeta

U policiji kažu da su provedenim istraživanjem potvrdili sumnju da je 28-godišnjak odgovoran za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te pokušaj teškog ubojstva na štetu maloljetnika, dok mu je 47-godišnjakinja pomagala u tom nedjelu.

Također, 52-godišnjaka sumnjiče za ozljeđivanje maloljetnice, 50-godišnjaka za pokušaj teškog ozljeđivanja 52-godišnje žene, dok drugo, treće i petoosumnjičenog dodatno terete za pokušaj teškog ozljeđivanja 19-godišnjaka.

Policija je utvrdila da su se svi osumnjičeni 2. veljače oko 23 sata, prema ranijem dogovoru, automobilom zagrebačkih registracija dovezli u Ulicu Vrtni put na području Peščenice gdje su se verbalno, a zatim i fizičkog sukobili s više osoba.

Tijekom sukoba, sumnja se da je 47-godišnjakinja izvadila pištolj iz odjeće i predala ga 28-godišnjaku, koji je potom ispalio više hitaca u zrak te jedan hitac prema maloljetniku kojega je metak pogodio u natkoljenicu. Time su ugrozili i još nekoliko osoba koje su se nalazile u neposrednoj blizini.

Policija sumnja i da je 52-godišnjak tijekom sukoba udario maloljetnicu u glavu i lakše je ozlijedio. Također, 50-godišnjaka terete da je pokušao teško ozlijediti 52-godišnjakinju zamahnuvši mačetom prema njezinoj glavi, no ona se obranila podignuvši ruke, pri čemu je lakše ozlijeđena.

Uz to, drugo, treće i petoosumnjičenog policija tereti da su 19-godišnjaka napali rukama i raznim predmetima, zadavši mu više udaraca po tijelu i glavi s namjerom da ga teško ozlijede, no on je pritom lakše ozlijeđen.

Svim ozlijeđenima pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su ozljede lakše naravi, izvijestila je policija.