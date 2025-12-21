VIDEO Pogledajte kako su američki specijalaci zaplijenili tanker kod Venezuele

Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji.
Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka. Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje".
Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.
Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođe Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".
Vlada Venezuele osudila zapljenu
Vlada Venezuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to „ozbiljnim činom međunarodnog piratstva”. Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama”, stoji u priopćenju .
Prema pisanju stranih medija radi se o tankeru pod panamskom zastavom i u kineskom vlasništvu.
Caracas je objavio da će o tome obavijestiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i druge multilateralne organizacije i vlade.
Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i.
Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.