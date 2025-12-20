NOVI KRUG PREGOVORA

Zelenski se uzda u Trumpa: 'Samo on može uvjeriti Putina da zaustavi rat'

L. F./Hina

20.12.2025 u 20:28

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je u subotu da samo Sjedinjene Države mogu uvjeriti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u trenutku kada su izaslanici Kijeva i Moskve u Miamiju na novom krugu pregovora

"Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Trump imaju tu snagu. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaki drugi izbor izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti da se postigne mir, rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanje novinara.

Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je.

Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu.

Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali i napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ponosan na njih

ponosan na njih

Vučić objavio video i obratio se građanima: 'Situacija je iznimno komplicirana'
BRZA INTERVENCIJA

BRZA INTERVENCIJA

VIDEO Izbio požar u stanu u staroj jezgri Trogira, nema ozlijeđenih
RAT ILI MIR?

RAT ILI MIR?

'Putin želi cijelu Ukrajinu i neke dijelove Europe!' Reuters objavio dokument koji će uzdrmati svijet

najpopularnije

Još vijesti