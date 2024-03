Obilježen Dan hrvatskih branitelja Vukovara

"Toga dana u Bogdanovcima se postrojilo oko 2.500 ljudi iz cijele bivše Općine Vukovar. Bilo je to zapravo i prvo postrojavanje pripadnika 204. Vukovarske brigade i to bez ikakvog naoružanja. Toga se dana vidjelo koliko je ljudi bilo spremno stati u obranu grada i Hrvatske", rekao je predsjednik Savjeta za branitelje Grada Vukovara Tomislav Josić, koji je i sam bio među onima koji su se toga dana postrojili.

Kako je istaknuto, 10. ožujak je odabran kao datum jer su se toga dana 1991. u Bogdanovcima, nedaleko Vukovara, postrojili prvi nenaoružani odredi za bivšu Općinu Vukovar. To je bio početak stvaranja obrane Vukovara, Slavonije ali i cijele Hrvatske.

Naglasio je kako je ovo dan kada se miješaju osjećanja poput tuge i bola, jer je iz dana u dan sve manje živih branitelja, dodavši kako je ovo način da se njihovom obiteljima pokaže da nisu zaboravljeni i da ih još ima koji će govoriti o tim danima. Josić je podsjetio kako se postrojavanje događalo u vrijeme bivše Jugoslavije, da je moglo doći do provokacija i problema ali i da je sve dobro prošlo.

'To je primjer žrtve i patnje hrvatskih branitelja ali i njihovog herojstva i zajedništva. To njihovo zajedništvo danas postaje nasušna potreba hrvatskog čovjeka i hrvatskog društva. To zajedništvo i tu želju ne smijemo zaboraviti', rekao je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako je ovo vrlo važan dan za cijeli Vukovar ali i Hrvatsku jer su vukovarski branitelji, kao i svi ostali diljem Domovine, najzaslužniji što danas imamo neovisnu hrvatsku državu. Istakao je kako su u svemu tome vukovarski branitelji dragulj u toj kruni jer su se borili tamo gdje je bilo najžešće i u nepovoljnim okolnostima te su najžešći dio prihvatili na sebe.

'Moramo se i dalje nastaviti boriti za Hrvatsku jer Hrvatska svakoga dana gubi ono za što su se borili, a to je suverenitet hrvatske države koji curi kroz prste hrvatskom narodu i hrvatskim građanima', ustvrdio je Penava.