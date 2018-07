Obersnel: U boljim sam odnosima s Plenkovićem nego s Bernardićem

Gostujući u Novom danu na N1, riječki gradonačelnik SDP-ov Vojko Obersnel osvrnuo se i na kaotičnu situaciju u stranci. Naveo je da SDP na nacionalnoj razini dosta glavinja u kontekstu neke osmišljene politike koja bi trebala biti stvarna socijaldemokratska politika te da se stranka podijelila na različite klanove

'Mislim da je SDP u krizi rukovođenja. Stranka se prepoznaje po programu i liderima, a mislim da on, niti velik dio ljudi oko njega, nisu uspjeli u onome što su od njega očekivali birači. Njegov je izbor legitiman, odluke koje donosi u konačnici su legitimne, ne sporim to, ali stranka ne postoji radi sebe, nego zbog birača, a nažalost, birači nam okreću leđa i to je ono što mi koji smo na terenu svaki dan čujemo', kazao je Obersnel.

'Ova odluka je dokaz glavinjanja SDP-a, od početka je bilo logično da to bude predsjednik stranke, on to nije htio i sad odjednom donosi ovakvu odluku. To sliči na dječju igru, a ne ozbiljnu politiku stranke koja se svojim potezima mora dopasti biračima. Kako će to završiti, ne znam, ali i ovo je dokaz neozbiljnosti', zaključio je Obersnel.