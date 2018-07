Komadina: Ne bih rekao da će Bernardić otići s čela SDP-a

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije i potpredsjednik SDP-a, u intervju u emisiji Novi dan komentirao je između ostalog i trenutnu situaciju u SDP-u te rekao kako smatra da Davor Bernardić neće otići

'Postoje mehanizmi statuta kada se izglasava nepovjerenje, ali to je već pokušano više puta. On je relativno nedavno izabran sa velikom većinom članbova stranke upravo po načelu jedan član-jedan glas sa skoro 70 posto glasova', rekao je Komadina a na izravno pitanje hoće li Bernardić otići odgovorio je 'Ne bih rekao, no to je pitanje za njega jer odlazak je osobni čin'.

Komadina je nastavio kako vjeruje da će predsjednik SDP-a, kao odgovorni kapetan nastojati sačuvati i brod i posadu i putnike i preko nemirnog mora dovesti u mirnu luku, a na pitanje što to konkretno znači odgovorio je da to znači da će svi malo stišati svoja razmišljanja jer obračuni nisu nikada ništa dobro donijeli i značit će to da ćemo u naredno vrijeme pratiti razvoj situacije, piše N1.