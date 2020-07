Obersnel: Ovo je potop SDP-a i koalicijskih partnera, treba nam 'restart'

Gradonačelnik Rijeke i član SDP-a Veljko Obersnel izjavio je u ponedjeljak da je izborni rezultat potop te stranke koja je u krizi koju treba riješiti 'restartom', a ustvrdio je i da je poruka birača jasna - kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice

"Teško je ovo što se desilo Restartu nazvati uspjehom, to je potop SDP-a i koalicijskih partnera, neki su naivno mislili da se predsjednički i parlamentarni izbori mogu izjednačavati, i na tome gajili optimizam. SDP je u krizi, treba mu "restart", a to je s ovim vodstvom nemoguće. Na to sam upozoravao dvije godine, bio sam u pravu", rekao je Obersnel za N1.