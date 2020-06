Obersnel: Nadam se da se Hod za život neće pretvoriti u hod za infekcijom

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je u petak na redovitoj konferenciji za novinstvo da mu je ponašanje organizatora riječkoga Hoda za život, koji ne odustaju od događaja u subotu, potpuno nerazumljivo

'to nije predizborna aktivnost'

"Iako smo vjerovali da su problemi s koronavirusom iza nas, zaraza se ponovno intenzivnije širi", rekao je gradonačelnik i pozvao građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje svih mjera koje preporučuju epidemiolozi. U autobusima javnoga gradskog prijevoza putnici obvezne su zaštitne maske, a od ponedjeljka, nakon isteka razdoblja prilagodbe, vozači će zaustavljati autobuse i odbiti krenuti ako neki putnik inzistira da se vozi bez maske, rekao je.

Mjere pomoći poduzetnicima i ugostiteljima koje je donio grad, među kojima je oslobađanje od plaćanja zakupnine, znatno će utjecati na prihode gradskog proračuna pa se zato priprema prijedlog rebalansa proračuna, koji će biti na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća 14. srpnja, najavio je Obersnel.

O gradskom prijevozniku Autrotroleju je rekao da je u određenim problemima najviše zbog potpunog prekida prijevoza tijekom koronakrize te zbog sadašnjega voznog reda koji je manjeg opsega.

"Bitno su smanjeni prihodi od prodanih voznih karata, što utječe na likvidnost tvrtke. Autotrolej nema pravo na pomoć države niti se može zaduživati za pokriće likvidnosti jer mu je vlasnik jedinica lokalne samouprave, ali smo našli rješenje za premoštenje problema s likvidnošću", izvijestio je Obersnel i dodao da su države u okruženju odobrile enormne potpore javnom prijevozu kako bi prebrodio krizu.

Na novinarsko pitanje o njegovim planovima u političkoj karijeri, te hoće li se možda odlučiti za još jedan gradonačelnički mandat ako ne uđe u Hrvatski sabor, odgovorio je da će sve odluke vezane uz to pitanje donijeti do nove godine. "Odradit ću gradonačelnički mandat do kraja, bez obzira na mogući ulazak u Sabor. Moji daljnji planovi ovise o općoj situaciji, stanju provedbe velikih projekata u Rijeci i stanju proračuna", rekao je Obersnel.