Obersnel: Hrvatska svjetonazorski klizi unatrag

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel u četvrtak je u Rijeci na svečanoj akademiji u povodu Dana antifašističke borbe i Dana državnosti ocijenio da 'sloboda koju imamo mora biti poticaj da ne ignoriramo, odšutimo ili okrenemo glavu od onog što se u Hrvatskom društvu događa danas', i ustvrdio da Hrvatska danas 'svjetonazorski klizi unatrag', da su ljudska prava opet predmet rasprave te da se govori o građanima prvog i drugog reda

Upitao se je li u redu da "svaka maturijada u zadnjih nekoliko godina završi ustaškim pozdravima dijela učenika koji zapravo ni ne znaju što to znači, je li u redu da naši učenici imaju diskriminatorne stavove prema Romima ili Srbima". To je ono što nam govori kako borba za slobodu nije završena, niti će ikada završiti ako ne poduzmemo sve što možemo kako bismo vratili razum, toleranciju, razumijevanje svojega i poštivanje tuđeg, to je odgovornost svakog od nas, rekao je.

Obersnel je istaknuo da se moramo ponositi borcima protiv nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu koji su donijeli slobodu, ali i braniteljima iz Domovinskog rata koji su ponovno morali braniti slobodu.