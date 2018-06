Obersnel: Ove i sljedeće godine u Rijeci se ulaže 775 milijuna eura

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je u petak na konferenciji za novinare da će ove i sljedeće godine u Rijeci u različitim projektima biti ostvarena ulaganja od 775 milijuna eura, od ulaganja Hrvatskih cesta, Hrvatskih željeznica i Lučke uprave, ulaganja privatnih ulagača, do ulaganja Grada Rijeke sa svojim komunalnim društvima

U kompleks bivše tvornice Benčić namjerava se uložiti oko 245 milijuna kuna, od kojih oko 100 milijuna kuna iz europskih fondova. Ondje je već je otvorena novouređena zgrada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. U zgradi bivše šećerane, u kojoj će biti smješten Muzej grada Rijeke, počeli su radovi vrijedni 44,4 milijuna kuna i trebali bi biti gotovi do početka 2020. Za uređenje Dječje kuće i Gradske knjižnice osigurano je oko 70 milijuna kuna. Otvorenje Dječje kuće planira se u ljeto 2020., a knjižnice početkom 2021. Osim toga, za infrastrukturne radove i za uređenje okoliša predviđeno je 35 milijuna kuna.

Obersnel je izvijestio da je na zahtjev udruga proisteklih iz Domovinskog rata načinjena dorada Mosta branitelja, koji je i spomenik svim hrvatskim braniteljima, pa će na njemu biti upisana imena poginulih branitelja. Projekt bi se trebao ostvariti do kraja godine.

Završava priprema ranog učenja informatike u osnovnim školama pa će taj program biti besplatno dostupan svim učenicima od prvog do četvrtog razreda.

Turistički rezultati u prvih pet mjeseci ove godine u Rijeci bolji su nego lani, a u tom je razdoblju bilo 20 posto više noćenja. U odnosu prema prošloj godini, Rijeka raspolaže s dodatne 292 smještajne jedinice u privatnom sektoru.

Stanje u "3. maju" zabrinjavajuće, ovisi o restrukturiranju Uljanika, a Uljanik grupa se pokazala neodgovornim vlasnikom

Govoreći o stanju u Brodogradilištu "3. maj", Oberesnel je istaknuo da je ono zabrinjavajuće, da je "3. maj" doveden u situaciju da ovisi o restrukturiranju Uljanika te da se Uljanik grupa pokazala neodgovornim vlasnikom. Dodao je kako se čini da bi najbolje rješenje bio izlazak "3. maja" iz Uljanik grupe i pronalazak novoga strateškog partnera.

Mora se osigurati neometani nastavak brodograđevne industrije u Rijeci, rekao je i najavio da će uskoro o toj temi biti sazvana zajednička sjednica primorsko-goranske Županijske skupštine i riječkoga Gradskog vijeća. Na upit o pregovorima s mogućim partnerom "3. maja", talijanskim Fincantierijem, odgovorio je da se razgovori razvijaju u dobrom smjeru, da će završetak ovisiti o vodstvu Uljanika te da u tom procesu Vlada i mjerodavno ministarstvo moraju imati aktivnu ulogu.

Na upit o besplatnim knjigama za sljedeću školsku godinu, Obersnel je rekao kako smatra da besplatne knjige za sve ne mogu biti socijalna kategorija. "Ako se država opredijeli da osigura besplatne knjige za sve učenike osnovnih škola zato što je škola obvezna, onda je to nešto što je logičan slijed te činjenice, no ne mislim da je u ovim okolnostima u redu da se besplatne knjige osiguravaju za sve, neovisno o socijalnom statusu", rekao je i dodao da će Grad Rijeka osigurati nabavu knjiga za one koji ispunjavaju određene socijalne uvjete.