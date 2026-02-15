Obama konačno odgovorio Trumpu na rasistički video: Ovo je lakrdija!

Barack Obama se u subotu prvi put osvrnuo na kontroverzni video objavljen na Trumpovom računu Truth Social ranije ovog mjeseca koji je prikazao bivšeg predsjednika i njegovu suprugu Michelle Obamu kao majmune.

Trump je odbio ispričati se za video, koji su mnogi doživjeli rasističkim, unatoč snažnoj osudi iz obje stranke. Umjesto toga, Bijela je kuća okrivila jednog zaposlenika za "pogrešku", a snimka je uklonjena. Trump je tvrdio da nije pogledao snimku do kraja pa nije ni znao da je Obama prikazan kao majmun.

"Mislim da je važno prepoznati da većina američkog naroda smatra takvo ponašanje duboko uznemirujućim", rekao je Obama voditelju Brianu Tyleru Cohenu u podcastu "No Lie".