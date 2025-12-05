Oaza luksuza za bogataše totalno promijenila politiku: Sve je drugačije i što je još luđe - jeftinije!

Maldivi posljednjih godina prolaze kroz tihu, ali važnu turističku transformaciju

Nekada su bili simbol luksuza rezerviranog za bogate parove na medenom mjesecu, ali Maldivi se posljednjih godina mijenjaju brže nego što to očekuje većina putnika. Upravo to otkriva putnica koja je ondje boravila s troje djece, dvanaest godina nakon svog prvog posjeta. Ono što je zatekla, kaže, nema veze s Maldivima kakvih se sjećala. Umjesto hidroaviona i privatnih otoka, dočekao ju je miris lubenica, zvuk motocikala i trajekt prepun obitelji s ruksacima. Po njezinim riječima, Maldivi su 'postali mjesto na kojem se turisti i lokalci napokon susreću', prenosi BBC.

Ove europske zemlje najbolje su za život u mirovini Izvor: EPA / Autor: EPA/Pixsell/Neven Bučević

Ključ promjene dogodio se prije desetak godina, kada je država dopustila otvaranje pansiona na naseljenim otocima. Danas ih je, prema službenim podacima, više od 1200 na 90 otoka. Time su lokalni stanovnici prvi put dobili izravnu korist od turizma, a putnici priliku vidjeti Maldivce kakvi zaista jesu. Thoddoo: Otok koji otkriva nove Maldive Putnica je s obitelji prvo stigla na Thoddoo, otok poznat po poljima lubenica i papaje. Javni gliser iz Maléa košta samo djelić cijene luksuznih transfera, a atmosfera je potpuno lokalna: nema automobila, samo bicikli, buggyji i pješčane ulice u hladu palmi.

Odsjeli su u Serene Skyu, prvom pansionu na otoku, čiji je vlasnik Ahmed Karam ujedno predsjednik Udruge pansiona Maldiva. Skromno, ali srdačno mjesto, kaže putnica, potpuno je promijenilo njezin doživljaj zemlje. Hrana je bila domaća, svježa i jednostavna, a dobrodošlica nenametljiva. Karam joj je objasnio kako je novi oblik turizma promijenio živote lokalaca: 'Mještani sada izravno profitiraju od turizma, ali nas je to i naučilo koliko moramo zaštititi ono što imamo – otok, grebene, divlje životinje.' Njezina djeca uživala su u ronjenju i prvom susretu s morskim kornjačama, a posjetili su i poljoprivrednika Andyja Anisa te ih je on nasred polja ponudio zlatnom lubenicom. Navečer su sjedili u njegovu malom juice baru, gledajući kako otok tone u mirnu večer.

Održivi luksuz – ali pristupačniji nego prije Drugi dio putovanja proveli su u resortu Sun Siyam Olhuveli, a on se predstavlja kao obiteljska opcija srednje klase. Doček s bubnjevima i ledenim ručnicima podsjetio je na tradicionalni maldivski luksuz, no putnica naglašava da je atmosfera bila opuštena i inkluzivna, bez pretenciozne distance. Obitelj je uzela all-inclusive paket i on im je, suprotno uobičajenim predrasudama, znatno olakšao boravak: desetak restorana, aktivnosti i transferi već su pokriveni cijenom. Djeca su svakodnevno uočavala morske pse i kornjače na kućnom grebenu dok je ona ronila na poznatim lokacijama poput Shark Pointa i Banana Reefa. Resort, kaže, ulaže i ozbiljan trud u održivost. U programu Sun Siyam Cares turisti sudjeluju u čišćenju plaža i obnovi koralja, a plastika za jednokratnu upotrebu postupno nestaje. Kad je jednom zatražila plastičnu vrećicu za mokri kupaći kostim, osoblje joj je samo reklo: 'To više ne koristimo.'