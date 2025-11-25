Obiteljska poduzeća više se ne ostavljaju samo djeci: 'Najgore je kada se zatvore'

Dugo se mislilo da prijenos poslovanja malih, srednjih i obiteljskih poduzeća može biti uspješan samo ako se ostavljaju djeci, ali to se mijenja i takva poduzeća prodaju se i drugima ili se angažiraju menadžeri za upravljanje, uz zadržavanje vlasništva, poručeno je u utorak s konferencije CEPOR-a.

CEPOR se kao neprofitna udruga bavi problemima i politikama razvoja malih, srednjih i obiteljskih poduzeća. Njegova direktorica Mirela Alpeza na konferenciji "Smjena generacija u hrvatskim tvrtkama: Tko preuzima kormilo?", naglasila je da opada pritisak na djecu da preuzmu obiteljska poduzeća, jer se shvatilo da mogu nastaviti poslovati s novom upravom ili tako da se prodaju. Predstavila je istraživanje CEPOR-a u suradnji s HUP-om "Business Transfer Barometar 2025”, koje je pokazalo da se od 2015. godine do sada ugasilo oko 3.200 takvih poduzeća s oko 20,7 tisuća zaposlenih. U 2015. takvih je poduzeća, čiji su privatni vlasnici imali 55 i više godina i koja su bila predmetom istraživanja, bilo nešto više od 15 tisuća. Među županijama gotovo polovica "izgubljenih" poduzeća od 2015. do 2024. imala su sjedište u Gradu Zagrebu, a slijede Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija.

'Trebamo dublju analizu' Od većine koja je ostala aktivna u deset godina, u 60 posto njih vlasnička struktura nije promijenjena, a u 40 posto jest i to većinom s potpuno novim vlasnicima. Posebnu skupinu poduzeća, istaknula je Alpeza, čine ona koja su u svih tih deset godina bila aktivna, njih oko 7.000 s oko 60 tisuća zaposlenih, koji ostvaruju oko devet milijardi eura prihoda. Tu skupinu označila je rizičnom zbog nepravovremenog prijenosa poslovanja, s obzirom da je prosječna dob vlasnika oko 72 godine. "Potrebna je stoga dublja analiza izazova s kojima se susreću, kao i podrška, državna i financijska, za prijenos vlasništva, jer najgore je kada se zatvore”, rekla je Alpeza.