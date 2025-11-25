Obiteljska poduzeća više se ne ostavljaju samo djeci: 'Najgore je kada se zatvore'

Dugo se mislilo da prijenos poslovanja malih, srednjih i obiteljskih poduzeća može biti uspješan samo ako se ostavljaju djeci, ali to se mijenja i takva poduzeća prodaju se i drugima ili se angažiraju menadžeri za upravljanje, uz zadržavanje vlasništva, poručeno je u utorak s konferencije CEPOR-a.
CEPOR se kao neprofitna udruga bavi problemima i politikama razvoja malih, srednjih i obiteljskih poduzeća. Njegova direktorica Mirela Alpeza na konferenciji "Smjena generacija u hrvatskim tvrtkama: Tko preuzima kormilo?", naglasila je da opada pritisak na djecu da preuzmu obiteljska poduzeća, jer se shvatilo da mogu nastaviti poslovati s novom upravom ili tako da se prodaju.
Predstavila je istraživanje CEPOR-a u suradnji s HUP-om "Business Transfer Barometar 2025”, koje je pokazalo da se od 2015. godine do sada ugasilo oko 3.200 takvih poduzeća s oko 20,7 tisuća zaposlenih. U 2015. takvih je poduzeća, čiji su privatni vlasnici imali 55 i više godina i koja su bila predmetom istraživanja, bilo nešto više od 15 tisuća.
Među županijama gotovo polovica "izgubljenih" poduzeća od 2015. do 2024. imala su sjedište u Gradu Zagrebu, a slijede Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija.
'Trebamo dublju analizu'
Od većine koja je ostala aktivna u deset godina, u 60 posto njih vlasnička struktura nije promijenjena, a u 40 posto jest i to većinom s potpuno novim vlasnicima.
Posebnu skupinu poduzeća, istaknula je Alpeza, čine ona koja su u svih tih deset godina bila aktivna, njih oko 7.000 s oko 60 tisuća zaposlenih, koji ostvaruju oko devet milijardi eura prihoda. Tu skupinu označila je rizičnom zbog nepravovremenog prijenosa poslovanja, s obzirom da je prosječna dob vlasnika oko 72 godine.
"Potrebna je stoga dublja analiza izazova s kojima se susreću, kao i podrška, državna i financijska, za prijenos vlasništva, jer najgore je kada se zatvore”, rekla je Alpeza.
Barem jedno dijete u 30 posto obiteljskih poduzeća
Istraživanje je pokazalo da oko 30 posto takvih poduzetnika ima barem jedno dijete zaposleno u svom poduzeću te da je 24 posto poduzeća u vlasništvu poduzetnika starih 55 i više godina, dok je 2015. takvih bilo 38 posto.
Analiza planiranih aktivnosti za budućih pet godina pokazuje pak da većina takvih poduzetnika ili 57 posto planira rast poslovanja, njih šest posto akvizicije, dok prodaju planira njih 19 posto, a likvidaciju samo njih pet posto.
Predsjednik uprave HAMAG-a Vjeran Vrbanec naglasio je da ta agencija već 30 godina potiče male i srednje privatne poduzetnike.
„Do sada je HAMAG ukupno uložio oko 5,6 milijardi eura u malo gospodarstvo kroz bespovratna sredstva, zajmove ili jamstva. Suradnja sa CEPOR-om je jako važna jer prati i razumije specifičnosti poslovanja malih poduzeća”, poručio je Vrbanec.