O drami s neispravnim autobusima oglasili se prijevoznici, ali i ministrica Divjak

Dvije prijevozničke tvrtke koje je agencija Mediaturist angažirala za prijevoz djece iz zagrebačke OŠ Kustošija su Vrelej i IV-KO bus. Zbog manjkavosti na njihovim autobusima u četvrtak i petak nastala je prava drama u ovoj zagrebačkoj školi jer su djeca iz čak tri razreda kasnila na izlete, od kojih je jedan bio i otkazan nakon nekoliko zamjena autobusa. Kratak komentar ove situacije dala je i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak

Naime, kako doznajemo, riječ je o IV-KO busu, no tvrtka takvog imena ne postoji. Postoji IV-KO Trade, koji je nakon stečaja 2018. ugašen, u vlasništvu obitelji Konjačić. U vlasništvu iste obitelji je i tvrtka Bedž d.o.o., a bavi se prijevozom putnika.

'Da, tako je, ravnateljica je zvala policiju. Na našem autobusu bile su točke na staklima od kamenja. Vidjelo se oštećenje na staklima. Ravnateljica škole rekla je da je to opasno za djecu, da to ne može dozvoliti i policija je odstranila bus', kazao nam je predstavnik tvrtke IV-KO iz Križevaca.

Naš sugovornik nije želio reći kako se zove, poručivši da ne bi u javnost jer im to nosi 'negativu'. 'Ne dajemo nikakve izjave za javnost, ovo ranije bilo je informativno', kazao nam je o gore navedenim informacijama.

Danas je pak taj prijevoznik trebao djecu petih razreda u aranžmanu iste agencije voziti u Trakošćan. No izlet je nakon cjelojutarnjeg natezanja otkazala ravnateljica Gordana Kajić u dogovoru s roditeljima. Naime, autobus tvrtke IV-KO bus imao je oštećenja na, najvjerojatnije, vjetrobranskom staklu, stoga je procijenjeno da takav ne može na cestu, posebno ako su u njemu djeca.

Agencija je poslala drugi autobus, prema našim informacijama, tvrtke Vrelej, iz koje nam nisu htjeli dati izjavu, no u tom autobusu nije bilo dovoljno mjesta. Uz to je jutros izlet učenika šestih razreda također u polasku kasnio oko dva sata zbog problema s brojem sjedala. Ravnateljici OŠ Kustošija sve je to prelilo čašu.

'Ovaj smo čas sve raspustili i idem obavijestiti sve svoje nadležne, Ministarstvo, agenciju, gradski ured… Prvo moji pretpostavljeni moraju sve znati. Dakle, ovo je katastrofa!', rekla je Kajić za tportal u petak prijepodne.