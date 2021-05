Nuncij Lingua u svetištu sv. Josipa: Isus je Josipu povjerio brigu o Hrvatima

Na svetkovinu sv. Josipa Radnika 1. svibnja u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu, središnje misno slavlje predvodio je apostolski nuncij u Hrvatskoj, nadbiskup Giorgio Lingua, istaknuvši u propovijedi da je Isus svetome Josipu povjerio brigu o Hrvatima

Zamolio je u svojoj propovijedi nuncij Lingua okupljene vjernike da zamisle stolarsku radionicu sv. Josipa u Nazaretu, kao i 'svevremenski dijalog Isusa i Josipa', iz kojeg se vidi kako Josip prihvaća Isusov nauk o općem spasenju, kako posljednji može postati prvi, a prvi posljednji.

"Ne spašavaju se oni koji su to zaslužili svojim dobrim djelima, ne spašava se znojem lica, već vjerom u Božje milosrđe, Božjim darom", riječi su tog dijaloga, naveo je apostolski nuncij.

'Tko zna nije li Isus u svojoj božanskoj viziji razgovarao s Josipom i o Hrvatskoj, i povjerio Josipu na brigu Hrvate sa željom da im pomogne da vjeruju u milosrđe Oca, da u krizi započnu iznova”, dodao je.

“Zamisli, Isus mu reče, jednog ćeš dana biti proglašen zaštitnikom sveopće crkve i zaštitnikom Hrvatske, molim te pobrini se za taj vjerni narod, osobito kada ga budu snašle velike nevolje, čini to s očinskom nježnošću, kao što si to činio kada si me kao dijete opominjao, kada si me učio hodati, a zatim i pisati, poduči i Hrvate svemu onome što sam to govorio", rekao je nuncij u propovijedi. Dodaje kako je Isus rekao i da su "nesloga i razdor sablazan, a da će budu li živjeli u slozi i jedinstvu, povjerovat u mene i u onoga koji me je poslao".

Isus je Josipu povjerio i posebnu brigu za sve obitelji, napose one koje proživljavaju krize, zaključio je u propovijedi na svetkovinu sv. Josipa apostolski nuncij Lingua.