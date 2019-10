Nuncij G. Lingua: Hrvati su narod duboke katoličke tradicije i vjernosti Svetoj Stolici

Novi apostolski nuncij u Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua na početku svoje misije u Hrvatskoj služio je u četvrtak euharistiju u Zagrebačkoj katedrali istaknuvši kako su Hrvati narod duboke katoličke tradicije i vjernosti Svetoj Stolici

Prije početka euharistije nadbiskup Lingua predao je pismo državnoga tajnika Svete Stolice Pietra Parolina u kojem on poziva hrvatske biskupe da novoga nuncija prate u njegovoj službi. Misi su, među ostalima, nazočili i predstavnici državne vlasti među kojima i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner , Mate Granić kao izaslanik predsjednice Republike, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kao i brojni predstavnici diplomatskoga zbora.

"Mnogi se pitaju još zašto blaženi Alojzije nije kanoniziran, rekao sam kanoniziran, a ne svet, jer on je već svet", rekao je.



Nedavno je, kazao je, kleknuo pred njegoviom grobom, počeo razgovarati s njim upitavši ga: mogu li učiniti nešto da se prepozna tvoja svetost?



"Učinilo mi se da ga vrlo jasno čujem i neprestano mi ponavlja: Ne brini za moju svetost, brini za svoju!", rekao je. To je ono, poručio je, što on traži od svakoga od nas te dodao kako je tu svetost prije njega posvjedočio Sv. Nikola Tavelić, Sveti Marko Križevčanin, Sv. Leopold Bogdan Mandić, Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, Bl. Ivan Merz, Bl. Miroslav Bulešić i mnogi drugi poznati i manje poznati sveci koji su živjeli i žive među nama. Novi nuncij Lingua na početku svoje misije u Hrvatskoj služio je euharistiju u nazočnosti članove Hrvatske biskupske konferencije (HBK) koji od 16. do 18. listopada sudjeluju na redovitom, plenarnom 59. zasjedanju Sabora HBK pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića.