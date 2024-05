Novosel: Tražimo kvalitetnu politiku plaća i plaćanje prekovremenog rada

Moramo imati dostupno javno zdravstvo te omogućiti mladim obiteljima povoljniji najam stana i to su naši zahtjevi prema Vladi, a sa socijalnim partnerima Hrvatskom udrugom poslodavaca i dalje ćemo biti u kontinuiranom socijalnom dijalogu, a možda ćemo i, kada to bude moguće, ići sa zajedničkim prijedlogom prema Vladi, najavio je Novosel.

Pozvao je radnike na sindikalno organiziranje, a ostale sindikate, koji se "nažalost previše bave populizmom" na suradnju i svakodnevno kvalitetno djelovanje. Borba za radnička prava se nastavlja i nikada neće prestati, poručio je Novosel u srijedu s obilježavanja Praznika rada pod sloganom "Vrijeme je za radnike!".

O izostanku prvosvibanjske povorke

Vezano uz izostanak tradicionalne prvosvibanjske povorke, rekao je da Savez samostalnih sindikata Hrvatske mijenja paradigmu obilježavanja Međunarodnog praznika rada, jer se prava radnika ne bori samo na taj već i ostalih 364 dana u godini. Poručio je da se time ne odriču ni štrajkova niti prosvjeda izrazivši uvjerenost da će oni koji se bave populizmom shvatiti da to nije vrijednost i da će to shvatiti i građani. Prisjetili smo se svih većih sindikalnih akcija tijekom cijele prošle godine, sklapanja kolektivnih ugovora i zaštite radničkih prava koristeći razne metode, organizirali štrajkove i prosvjede i to je ono što sindikati rade tijekom cijele godine, dodao je Novosel.

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan poručio je kako nema sukoba kapitala i rada, jer kapital ne vrijedi puno, ako iza njega ne stoji zadovoljni i motivirani radnici pa tako i uspješna Hrvatska. Osuđen i smo jedni na druge kao partneri te da zajedno možemo bolje i više.