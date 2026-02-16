Novo izdanje službenog seta eurokovanica - Euro set Vukovar 2026.

Euro set Vukovar 2026. posvećen je gradu smještenom na ušću rijeke Vuke u Dunav, čija se povijest u pisanim izvorima bilježi od početka 13. stoljeća. Tijekom vremena Vukovar je izrastao u važno trgovačko i prometno središte. Njegov identitet danas obilježavaju snažni simboli suvremene hrvatske povijesti, među kojima se ističe vukovarski vodotoranj, kao i bogata baština vidljiva u gradskoj jezgri, dvorac Eltz i arheološki lokalitet Vučedol.