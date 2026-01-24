NESAVJESNO TROŠENJE

Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru: 'Riječ je o gospodi koja je financijski dotukla grad'

I.H./Hina

24.01.2026 u 15:01

Marijan Pavliček
Marijan Pavliček Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček odbacio je u subotu prozivke koje je na njegov račun iznio vukovarski DP te ustvrdio da su se ponašali kao pijani milijarderi, a da je Ivan Penava i njegovo nesavjesno trošenje, glavni krivac što Grad nema novca

“Riječ je o gospodi koja je financijski dotukla grad. Oni su ponašali kao pijani milijarderi te su nesavjesno trošili novac iz gradskog proračuna radi čega smo sada u ovoj situaciji", rekao je Pavliček, komentirajući DP-ove prozivke za loše vođenje grada i za izostanak novih projekata od kako je on gradonačelnik.

 "Najbolji dokaz tome je ugovor s odvjetnikom iz Samobora kojemu se jedno sudsko ročište plaćalo 25.000 eura. Je li to savjesno trošenje gradskog novca i bi li iz svog džepa platili toliko odvjetnika?”, upitao je? Još jednom je ponovio kako je prilikom primopredaje vlasti na računu Grada Vukovara bilo oko 3 milijuna eura namjenskih i oko 900.000 eura nenamjenskih sredstava.

“I danas na računu Grada imamo više od tri milijuna strogo namjenskih sredstava koja se mogu trošiti strogo za namjenske projekte. Kada je riječ o nenamjenskim sredstvima, tu novca nema jer je potrošen na isplaćene kazne za nezavršen projekt Ekonomske škole, kazne i troškove odvjetnika”, rekao je Pavliček.

Prema njegovim riječima na ime tih troškova do sada je isplaćeno 1,75 milijuna eura i to je Ivan Penava, dok je bio gradonačelnik, isplatio 233.000 eura, a dogovoreno je da preostalih 900.000 eura bude isplaćeno u roku od šest mjeseci. Izgubljen je i sudski spor, a na ime troškova odvjetnika isplaćeno je oko pola milijuna eura.

“Činjenica je da Grad nema novca, a glavni krivac tome je Penava i njegovo nesavjesno trošenje gradskog novca. To što ekipa iz DP-a priča je klasično prodavanje magle od likova koji su izgubili izbore i radi kojih imamo sve te troškove. Svi dokumenti u Gradu postoje i može ih se dobiti na uvid. Izborni gubitnici se i dalje valjaju u blatu ali zaboravljaju da je 1. lipanj davno prošao. Međutim, mi ćemo još dugo osjetiti njihovo nesavjesno trošenje novca, a ja ću godinu i pol mandata potrošiti na saniranje brljava Ivana Penave”, zaključio je Pavliček.

Potvrdio je kako je Grad Vukovar prije nekoliko dana dobio jedan sudski spor s tvrtkom Presoflex gradnja ali i da se ne može naplatiti iz bankovne garancije koja je postojala.

“Ne mogu jer je tih milijun eura garancije Ivan Penava davno utrošio. Ona je aktivirana prije tri godine i ti novci su potrošeni tko zna na čega”, kazao je Pavliček.

Kazao je i kako se vodi još jedan sudski spor s istom tvrtkom ali da je nepoznato kako će on završiti i kada će završiti. Prokomentirao je i da se Grad odrekao oko pola milijuna eura prihoda jer je naplata parkinga vraćena u gradsku tvrtku Komunalac. Prema njegovim riječima zaboravlja se kako u naplati parking radi 14 osoba kao i koliki su troškovi održavanja parkinga.

