Novi zaplet s Brexitom digao sve na noge: Što to izvodi Johnson i hoće li mu uspjeti?

Britanski premijer Boris Johnson dobio je u ponedjeljak većinu u parlamentu u prvom od nekoliko krugova glasanja o zakonu suprotnom međunarodnom pravu kojim želi prekršiti dijelove sporazuma o Brexitu, ali je istovremeno doživio najveću pobunu zastupnika u stranci od izbora, kao i kritike svih pet bivših živućih premijera

Promjene se tiču sjevernoirskog protokola koji regulira trgovinu između Velike Britanije i Sjeverne Irske, a kojim je spriječen povratak tvrde granice između Irske, koja je i dalje u EU, i Sjeverne Irske, dijela Ujedinjenog Kraljevstva. Povratak granice na otoku mogao bi ugroziti irski mirovni sporazum, strahuju mnogi. Od 1. veljače 2020. Ujedinjeno Kraljevstvo tehnički više nije dio EU-a i to je značajno utjecalo na živote mnogih Britanaca.

No još uvijek traje prijelazno razdoblje unutar kojeg se europska pravila odnose na Ujedinjeno Kraljevstvo. Tijekom ove godine London i Bruxelles trebali bi dogovoriti pravila prema kojima će se regulirati budući trgovinski i drugi odnosi. Pregovori zapinju, a britanski premijer Boris Johnson već je ranije nagovijestio da neće pristati na to da se produlji prijelazno razdoblje. Ako ne bude dogovora, bit ćemo svjedocima opcije od koje su mnogi strahovali, a potpisom na sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije i vjerovali da je taj problem iza nas - dakle tvrdog, nereguliranog Brexita. Kako bi se izbjegao tvrdi Brexit, potrebno je postići trgovinski sporazum do kraja godine.