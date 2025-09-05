Novi udarac za Starmera: Ključna figura u britanskoj vladi upletena u porezni skandal

Angela Rayner, dosadašnja potpredsjednica britanske vlade i zamjenica čelnika Laburističke stranke, podnijela je ostavku nakon što je istraga otkrila nepravilnosti u vezi s plaćanjem poreza na nekretnine. Njezin odlazak predstavlja novi udarac za Keira Starmera, premijera koji se već suočava s lošim rezultatima u anketama i pokušajima da stabilizira vladu
Rayner, koja je obnašala i dužnost ministrice stanovanja, bila je pod istragom neovisnog savjetnika za etiku nakon što je priznala da nije uplatila puni iznos poreza na kupnju svoje druge nekretnine u gradu Hoveu. Riječ je o tzv. stamp duty porezu, a procjenjuje se da je država zakinuta za oko 40 tisuća funti, piše Politico.
Starmer izgubio važnu suradnicu
U izvješću objavljenom u petak, neovisni savjetnik Laurie Magnus naglasio je da su okolnosti bile složene, ali i da je Rayner propustila potražiti stručno porezno savjetovanje. Zaključio je da je prekršila ministarski kodeks jer nije ispunila 'najviše standarde ponašanja', iako je djelovala u dobroj vjeri i s integritetom.
'Prihvaćam da nisam ispunila najviše standarde koje očekujem od sebe i koje zaslužuje britanska javnost', napisala je Rayner u pismu ostavke.
Rayner je bila ključna figura u Starmerovu kabinetu, a poznata je kao vješta komunikatorica i važna spona između vlade, zastupnika i sindikata.
Starmer je izrazio žaljenje zbog njezina odlaska, nazvavši je 'pravom prijateljicom' i važnom poveznicom između vlade, parlamentaraca i sindikata.
Borba za fotelju i stranačke podjele
Ostavka otvara put za novi izbor zamjenika čelnika Laburističke stranke, što bi moglo produbiti podjele u stranci u trenutku u kojem Starmer nastoji stabilizirati svoju vladu.
Desničarski populist Nigel Farage iskoristio je to i poručio da će 'podjele u Laburističkoj stranci sada izbiti u prvi plan', dok su proteklih godina bile obilježje konzervativaca.
Među laburistima već se spominju mogući nasljednici, a dio zastupnika kao potencijalnu kandidatkinju vidi ministricu pravosuđa Shabanu Mahmood. No mnogi strahuju da će novi unutarstranački izbori samo oslabiti ionako poljuljanu vladu.