Novi udarac za Starmera: Ključna figura u britanskoj vladi upletena u porezni skandal

Angela Rayner, dosadašnja potpredsjednica britanske vlade i zamjenica čelnika Laburističke stranke, podnijela je ostavku nakon što je istraga otkrila nepravilnosti u vezi s plaćanjem poreza na nekretnine. Njezin odlazak predstavlja novi udarac za Keira Starmera, premijera koji se već suočava s lošim rezultatima u anketama i pokušajima da stabilizira vladu

Rayner, koja je obnašala i dužnost ministrice stanovanja, bila je pod istragom neovisnog savjetnika za etiku nakon što je priznala da nije uplatila puni iznos poreza na kupnju svoje druge nekretnine u gradu Hoveu. Riječ je o tzv. stamp duty porezu, a procjenjuje se da je država zakinuta za oko 40 tisuća funti, piše Politico.

Starmer izgubio važnu suradnicu U izvješću objavljenom u petak, neovisni savjetnik Laurie Magnus naglasio je da su okolnosti bile složene, ali i da je Rayner propustila potražiti stručno porezno savjetovanje. Zaključio je da je prekršila ministarski kodeks jer nije ispunila 'najviše standarde ponašanja', iako je djelovala u dobroj vjeri i s integritetom. 'Prihvaćam da nisam ispunila najviše standarde koje očekujem od sebe i koje zaslužuje britanska javnost', napisala je Rayner u pismu ostavke.