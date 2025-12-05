Gdje se u Europi najbolje govori engleski? Hrvati u samom vrhu

Odmah iza nje smjestile su se Hrvatska i Austrija te zaokružuju europski top 3 . Obje zemlje zabilježile su značajan napredak: Hrvatska je skočila za deset bodova, a Austrija za 16, piše Euronews .

Prema najnovijem EF English Proficiency Indexu, Nizozemska je i sedmu godinu zaredom proglašena državom u kojoj se engleski najbolje govori kao strani jezik. Iako joj je ukupni rezultat pao za 12 bodova u odnosu na 2024., zadržala je vodeće mjesto na globalnoj ljestvici.

Hrvatska među elitom: 12 članica EU-a u najvišoj kategoriji

Ukupno 12 zemalja EU-a nalazi se u kategoriji vrlo dobrog znanja engleskog jezika. U toj skupini su govornici koji se lako snalaze u svakodnevnoj komunikaciji, bez problema čitaju zahtjevne tekstove te mogu ravnopravno raspravljati s izvornim govornikom.

Na drugom kraju ljestvice našle su se Italija, Cipar i Francuska te su u kategoriji 'umjerenog znanja'. Uz njih, u toj se skupini nalaze još Litva i Španjolska, čiji govornici mogu sudjelovati u sastancima iz svog područja, razumjeti tekstove pjesama i pisati profesionalne e-mailove o poznatim temama.

EF-ova ovogodišnja ljestvica temelji se na rezultatima 2,2 milijuna odraslih iz 123 države i regije. Prema podacima Eurostata, engleski je 2023. godine bio daleko najzastupljeniji strani jezik u europskom srednjoškolskom obrazovanju, no istraživanje pokazuje da postoje značajne razlike među zemljama, ali i među skupinama ispitanika.

Govor i pisanje najveći izazov

U svim državama EU-a najbolje ocijenjene vještine su čitanje i slušanje dok govor i pisanje i dalje pokazuju veće slabosti. EF bilježi i izraženu rodnu razliku: između 2014. i 2025. znanje engleskog poraslo je za 40 bodova među muškarcima, a za 20 bodova među ženama.

Posebno je zabrinjavajući trend među najmlađim odraslim govornicima. Razina znanja engleskog među osobama od 18 do 20 godina niža je nego prije pandemije, a ove je godine više zemalja zabilježilo daljnji pad nego napredak u toj skupini. U posljednjih deset godina jedino je ta dobna skupina kontinuirano bilježila pad znanja.

Utjecaj umjetne inteligencije na učenje engleskog

Danas oko dvije milijarde ljudi govori engleski ili ga je učilo, i to kroz vrlo različite pristupe, od tradicionalne nastave u učionici do individualnih videopoziva s tutorima ili aplikacija koje gejmificiraju vokabular.

Razvoj umjetne inteligencije dodatno mijenja način učenja jezika. Prema EF-u, AI već duboko transformira područje obrazovanja, a očekuje se da će taj utjecaj samo rasti. Algoritmi mogu brzo i precizno ocjenjivati pisane i govorne zadatke, predlagati ideje za nastavu, kreirati vježbe i kontinuirano ažurirati materijale.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju na nužnost jasnih pravila i odgovorne upotrebe AI-a kako bi se izbjegle moguće greške i zloupotrebe u obrazovnom procesu.