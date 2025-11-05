Jutro uz maglu i slab mraz: Pred nama je sunčana srijeda, od petka naoblačenje

U središnjoj Hrvatskoj će prijepodne magla i niski oblaci biti česti, a u nekim nizinskim područjima mogu se i dulje zadržati. Tijekom poslijepodneva očekuju se sunčanija razdoblja. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 0 i 3 °C, a dnevna od 12 do 14 °C.

Na istoku Hrvatske jutro će biti razmjerno hladno, s temperaturom između 0 i 3 °C, mjestimice uz slab mraz. Čestu, ponegdje i gustu maglu te niske oblake sredinom dana će raspuhati umjeren jugoistočni i istočni vjetar, pa će poslijepodne biti toplije, između 12 i 15 °C.

Srijeda će u većem dijelu Hrvatske donijeti mirno i stabilno vrijeme, uz maglu, niske oblake i povremena sunčana razdoblja, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme. Magla je moguća u unutrašnjosti Istre i po gorskim kotlinama, gdje može biti i mraza. Podno Velebita povremeno će puhati umjerena bura, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u gorju od -2 do 2 °C, na moru između 7 i 11 °C, a najviša dnevna od 10 do 12 °C, odnosno na obali od 17 do 19 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano uz slabiji vjetar nego dan ranije. Prijepodne će još biti umjerene bure, zatim sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 7 °C, na obali i otocima od 8 do 13 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske također sunčano i mirnije, uz povremenu umjerenu buru te poslijepodne sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13 °C, u unutrašnjosti oko 5 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C.

Stabilno do petka, potom naoblačenje

U nastavku tjedna prevladavat će stabilno vrijeme, no magla i niski oblaci bit će sve češći i dugotrajniji u nizinama, osobito u središnjoj Hrvatskoj, gdje će izostati vjetar. U višem gorju i unutrašnjosti Dalmacije do petka će biti sunčano, ali u subotu stiže naoblačenje.

Kako će zrak postajati vlažniji, noću će se sporije hladiti pa će jutarnjih minusa biti manje, no istodobno će se usporiti i dnevno zagrijavanje, posebno u područjima s dugotrajnom maglom, navela je Hojsak.

Na Jadranu se do petka očekuje pretežno sunčano uz slab vjetar, ali i mogućnost kratkotrajne jutarnje magle uz obalu. U petak će na krajnjem jugu zapuhati jače jugo, a u subotu je moguće povremeno naoblačenje i manja količina kiše, uz blagi pad temperature zraka.