Novi slučaj brutalnog vršnjačkog nasilja u školi: Oglasili se iz Grada Zagreba

Istaknula je da su Grad Zagreb i sve gradske škole 'mjesto nulte tolerancije na nasilje' te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti odmah sankcionirano.

'Grad Zagreb najstrože osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivim vršnjačko nasilje koje se dogodilo jučer u kasnim poslijepodnevnim satima u jednoj osnovnoj školi. Odmah po saznanju, škola je postupila po protokolu i održala razgovore sa svim uključenim učenicima i njihovim roditeljima, izvršila pregled videonadzora te po utvrđivanju svih činjenica podnijela prijavu XI. policijskoj postaji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad i drugim nadležnim tijelima', izvijestila je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

'U konkretnom slučaju, škola će uključenim učenicima izreći stroge pedagoške mjere. Ujedno, od nadležnih državnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje', poručili su iz Grada Zagreba.

Jutarnji list objavio je u utorak da je brutalno pretučen učenik u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi te da im je njegova majka otkrila strašne detalje.

Majka je rekla da njezin sin polazi viši razred te osnovne škole i uglavnom se druži s djevojčicama pa ga dio učenika zadirkuje da je homoseksualac. Zbog uvreda koje mu od lani upućuju neki od tih kolega završili su kod školskog pedagoga, no u ponedjeljak su ružne riječi prerasle u fizičko nasilje.

'Nakon što su ga izudarali šakama po glavi i tijelu, pa čak i lupali mu glavom o zid i lavabo, moj je sin ostao izbezumljen, a druga su djeca stajala ispred WC-a i svemu se smijala. Napad su profesorima prijavile curice koje se s njim druže', rekla je potresena majka i otkrila da njezin sin nekoliko sati nakon napada nije čuo na jedno uho i jako ga je boljela glava.