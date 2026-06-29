Novi pokušaj izbora Schmidtovog nasljednika: Trumpov miljenik ili kandidat Europe?

Administracija Donalda Trumpa snažno podupire Zanardi Landija i inzistira na njegovu imenovnju no prema njegovoj su kandidaturi rezervirane najutjecajnije europske države poput Francuske, Velike Britanije i Njemačke, čiji je favorit posebni francuski izaslanik za zapadni Balkan Rene Troccaz .

Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i dalje slovi kao najozbiljniji kandidat za nasljednika Christiana Schmidta koji je u svibnju podnio ostavku pod američkim pritiskom.

Zbog nepomirljivih stajališta SAD i europskih država propao je pokušaj da se Schmidtova nasljednika imenuje početkom lipnja pa će sada uslijediti novi, a mediji u BiH u ponedjeljak prenose kako je Italija partnerima u PIC-u ponudila pisana jamstva o tome kako će Zanardi Landi djelovati bude li izabran.

U non-paperu, čiju su presliku objavili mediji, Talijani navode kako Zanardi Landi utjelovljuje opredjeljenje Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji jer je riječ o kandidatu iz Unije, veoma iskusnom diplomatu koji dobro poznaje EU i regiju zapadnog Balkana.

Pojasnili su kako će za imenovanje Zanardi Landija biti dovoljna odluka PIC-a odnosno da se neće tražiti da o tome odlučuje Vijeće sigurnosti UN jer bi se tamo sigurno suočili s opstrukcijama Rusije a vjerojatno i Kine, država koje već godinama zagovaraju ukidanje Ureda visokog predstavnika (OHR).

U dokumentu stoji i kako bi Zanardi Landi bio imenovan na razdoblje od dvije godine, s mogućnošću produljenja mandata na još dvije godine, a fokus bi mu bio na ispunjenju pet ciljeva i dva uvjeta, definiranih još 2008. kako bi OHR mogao biti zatvoren. To planira uraditi uz suradnju s domaćim vlastima i dajući prioritet 'domaćim rješenjima'

Ispunjenje tih obveza, bez obzira na početno ograničenje mandata novog visokog predstavnika, ostaje uvjet za okončanje misije OHR-a, precizirano je.

Vjeruju kako će Zanardi Landi biti u stanju održavati dobre radne odnose sa svim domaćim političkim akterima u BiH, kao i s članovima Upravnog odbora PIC-a, a nude i 'najvišu moguću razinu' koordinacije sa svim članovima Upravnog odbora PIC-a.

'Njegov pristup bit će usmjeren ka budućnosti i neće dovoditi u pitanje ranije donesene odluke. Bonske ovlasti koristit će se isključivo kao krajnja mjera. Svaka obvezujuća odluka bit će donesena uz bliske konzultacije sa svim članovima Upravnog odbora PIC-a', stoji u non-paperu.

Bude li izabran za novog visokog predstavnika smanjit će obujam rada OHR-a na temelju zajedničke procjene, uzimajući u obzir redefiniranje prioriteta rada visokog predstavnika, kao i eventualna preklapanja s postojećom nazočnošću Europske unije u Bosni i Hercegovini.