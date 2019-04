Novi obrat u sagi oko sljemenske žičare: Platit će je najveći gradski gubitaš. Kako - nitko ne zna

Novac za završetak sljemenske žičare još nije osiguran, a posljednji dokumenti otkrivaju da će njome idućih 15 godina upravljati ZET, koji bi gradnju trebao i financirati. S obzirom na to da je riječ o najvećem gradskom gubitašu, nameće se pitanje kako se to namjerava izvesti

Dokumenti, o kojima će Skupština Grada Zagreba raspravljati na sljedećoj sjednici, otkrivaju da će objekti žičare, nekretnina na kojima se ona gradi i oprema žičare biti u vlasništvu Grada Zagreba, a ZET-a će preuzeti financiranje izgradnje i upravljanja njome na razdoblje od 15 godina.

Kako će najveći gradski gubitaš financirati gradnju kad i sam ne može preživjeti bez pomoći iz blagajne s Trga Stjepana Radića, može se nagađati, ali kako neslužbeno doznajemo, osim rebalansima proračuna, planira se da ZET digne kredit kojim bi se pokrpao minus za završetak žičare. Valja dodati kako se neslužbeno spominju i fondovi EU-a, ali i da je to malo vjerojatno.

Predviđeni kapacitet žičare je 1500 osoba na sat, 84 kabine kapaciteta 10 osoba prevozit će putnike od Donje do Gornje postaje brzinom od šest metara u sekundi, uz trajanje vožnje od 16,5 minuta. Kabine će biti opremljene vanjskim nosačima za skije i daske za snowboard. U kabini će se moći prevesti dva bicikla i kućni ljubimci, sukladno propisima koji vrijede u sredstvima javnog prijevoza. Žičara će imati dva pogonska odsjeka, jedan od nove Donje postaje do Međupostaje Brestovac i drugi od Međupostaje Brestovac do nove Gornje postaje.