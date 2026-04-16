Nova Gradiška se sprema za izvanredne izbore: Kandidati se već prijavljuju

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Nove Gradiške u roku 14 dana, odnosno najkasnije do 30. travnja. Kandidati za gradonačelnika trebaju prikupiti 450 potpisa birača kako bi njihova kandidatura bila pravovaljana.

Nakon isteka roka za predaju kandidatura, Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za utvrđivanje i objavu pravovaljanih kandidatura, čime službeno započinje izborna kampanja.

Prvi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se 17. svibnja, a ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova drugi krug bit će održan 31. svibnja.