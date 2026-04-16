BIRA SE GRADONAČELNIK

Nova Gradiška se sprema za izvanredne izbore: Kandidati se već prijavljuju

I.K./Hina

16.04.2026 u 10:51

Vinko Grgić je dao ostavku zbog sumnje na koruptivna djela
Vinko Grgić je dao ostavku zbog sumnje na koruptivna djela
Bionic
Reading

Od četvrtka počeli su teći rokovi za podnošenje kandidatura za prijevremene izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, koji će se održati u nedjelju, 17. svibnja, izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo.

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Nove Gradiške u roku 14 dana, odnosno najkasnije do 30. travnja. Kandidati za gradonačelnika trebaju prikupiti 450 potpisa birača kako bi njihova kandidatura bila pravovaljana.

Nakon isteka roka za predaju kandidatura, Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za utvrđivanje i objavu pravovaljanih kandidatura, čime službeno započinje izborna kampanja.

Prvi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se 17. svibnja, a ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova drugi krug bit će održan 31. svibnja.

Bivši gradonačelnik otišao zbog korupcije

Dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić podnio je ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.

Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

Od izlaska iz pritvora nije se javno oglašavao, pa zasad nije poznato hoće li se ponovno kandidirati na prijevremenim izborima.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA ERA OBRANE

NOVA ERA OBRANE

Kuha se na rubu Pacifika: Što Japanci planiraju s raketama okrenutima prema Kini?
gospodarski kriminal

gospodarski kriminal

USKOK i policija u velikoj akciji: Uhićen i 'kralj taksista'
neće ga ovih dana

neće ga ovih dana

VIDEO Orbán objavio snimku iz automobila, pa zbog jednog detalja reagirala policija

najpopularnije

Još vijesti