Drugi krug izbora pokazao - ovo su glavni gubitnici na političkoj sceni

Lokalni izbori su završeni, a tko su najveći gubitnici te kako bi se rezultati izbora mogli odraziti na državnu razinu, analizira politolog i tportalov komentator Višeslav Raos

Gubitak Vukovara, u kojem je pobijedio kandidat Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček, zasigurno je težak udarac za Domovinski pokret te njegova predsjednika i dosadašnjeg gradonačelnika Ivana Penavu. Politolog Višeslav Raos smatra da će to biti jedan od ključnih momenata za preslagivanje vladajuće koalicije na državnoj razini. 'Premijer Andrej Plenković može biti iznimno zadovoljan. I ovo je nekakav nastavak onih procesa o kojima smo govorili mjesecima prije lokalnih izbora, a to je da će DP propasti u ovoj koaliciji. I ovaj gubitak Vukovara još je jedan moment. A s obzirom na raspodjelu u Istarskoj županiji i neke izjave, koje smo relativno nedavno mogli čuti od bivšeg predsjednika IDS-a Ivana Jakovčića, nije nemoguće da dođe do preslagivanja unutar vladajuće većine u Saboru, odnosno da će neke stranke koje sada ne podržavaju Vladu početi činiti to, bilo formalno, bilo neformalno, a neke druge će se marginalizirati. I nije nemoguće da opet dođe do nekog raskola unutar DP-a, da dio ljudi ostane podržavati Vladu, a da dio napusti većinu i da to onda otvori prostor ponovne suradnje SDSS-a s HDZ-om, pa da onda opet budu dio te većine. Tako da je to jedan od raspleta na nacionalnoj razini', kaže Raos.

Dodaje da predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić teško može biti zadovoljan rezultatima lokalnih izbora, iako će pokušati to drugačije prikazati. 'Ono što smo nakon prvog kruga govorili, SDP je očekivao nekakav crveni val, da će se nakon ogromne pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima to nekako pozitivno prenijeti na lokalne izbore, a koji su, kao što znamo, priča za sebe. To se baš i nije dogodilo', analizira Raos, ali dodaje da su u Zagrebu SDP i Možemo! donijeli pametnu odluku o zajedničkom izlasku na izbore jer im se to isplatilo. 'Neobičan govor Hajdaša Dončića' Govor Hajdaša Dončića, u kojem je dosta euforično naglasio da je SDP pobijedio u Koprivničko-križevačkoj županiji i Puli, Raos ocjenjuje malo neobičnim, ali kaže da velike stranke, poput SDP-a i HDZ-a, koje imaju kandidate u svim županijama, mogu raditi takvu računicu da su povećale ukupni broj vijećnika i osvojile neke gradove ili županije.

'Ali opet, ako gledamo da je SDP godinama stranka koja je dominirala u većim gradovima, koja je privlačila određeno biračko tijelo, a vidimo da su pali u velikim gradovima, onda baš i ne mogu biti zadovoljni. Gubitak Rijeke ih sigurno jako boli', kaže Raos.

Mala izlaznost ne znači da su građani digli ruke od lokalne demokracije Iako je izlaznost uvijek u drugom krugu niža nego u prvom, a ovu je nedjelju bila smanjena i zbog produženog vikenda, ali i cijele kampanje koja nije baš uspjela motivirati birače atraktivnim kandidatima i porukama, Raos kaže da ne treba brzati sa zaključcima da su hrvatski građani digli ruke od lokalne demokracije. 'Nisu, ali to je realnost i u drugim zemljama Europske unije. Paradoksalno je to jer su lokalni izbori najbliži građanima, najlakše je procijeniti radi li kvalitetno gradska vlast ili ne, ali na neki način birači uvijek kažu da su im nacionalni izbori najvažniji, a svi drugi da su im manje važni.'

Zanimljivu priču, nastavlja Raos, ima Peđa Grbin, jer je kao bivši predsjednik SDP-a trebao biti kandidat za premijera, a sada je završio kao gradonačelnik Pule. Trebao biti kandidat za premijera, a postao gradonačelnik 'Došlo je do one neobične situacije, pseudokandidature predsjednika Milanovića, a sada vidimo da je Grbin odabrao, nakon što više nije šef stranke i nakon što je bio u vrhu nacionalne politike, otići natrag u lokalnu politiku i biti gradonačelnik svog rodnog grada. No pogled na Gradsko vijeće Pule otkriva da će biti u nezavidnoj situaciji, kao na kraju krajeva i njegov prethodnik', nastavlja Raos i dodaje da je SDP-ova Sanja Radolović bila blizu uspjehu u Istarskoj županiji, ali da ipak nije to ostvarila.

Što se tiče rezultata Marije Selak Raspudić u Zagrebu, koja je osvojila više od 40 posto glasova, Raos naglašava da to nije samo njen rezultat, nego svih drugih političkih stranaka i kandidata koji su bili izazivači Tomaševiću u prvom krugu, a onda su odlučili podržati nju kao jedinu koja je preostala. Unatoč tome, ona može biti zadovoljna postignutim. Jako loša priča za Ivicu Puljka U Splitu je HDZ-ov kandidat Tomislav Šuta pobijedio aktualnog gradonačelnika Ivicu Puljka s 53 prema 47 posto. 'Split je uvijek varljiv i nije razočarao što se tiče navade birača da uvijek kazne aktualnog gradonačelnika, odnosno da nakon četiri godine dođe novi gradonačelnik. Kad je lansirana kampanja Tomislava Šute, već tada se govorilo da je HDZ u tu priču uložio dosta resursa, i materijalnih i ljudskih, te da ozbiljno žele srušiti Puljka. I evo, uspjeli su u tome, a čini se da će i u Gradskom vijeću uspjeti nekako, u suradnji sa Željkom Kerumom, složiti većinu', kaže Raos i dodaje da je ovo jako loša priča za Puljka.

Među gubitnicima izbora Raos svrstava IDS, iako je u drugom krugu dao podršku nezavisnom kandidatu Borisu Miletiću, koji je pobijedio, a za kojega se špekulira da bi se mogao vratiti u tu stranku kojoj je bio predsjednikom. Izbori pokazali da je IDS na zalasku 'Je li IDS time do kraja izgubio ili će se Miletić vratiti u stranku, ostaje vidjeti, ali ovi su lokalni izbori jako dobro pokazali da je IDS u velikoj krizi, da je na zalasku, da više nije samorazumljivo da oni pobjeđuju u Istri', objašnjava Raos.

Sjena na izborima je mala općina u dalmatinskom zaleđu Sjenu na lokalne izbore je, kaže Raos, bacio incident u Lećevici, maloj općini u dalmatinskom zaleđu, gdje je sud morao intervenirati između dva kruga. 'Netko će reći nebitno, ali to je loša vijest. Hrvatska je godinama dobro stajala, ako se gledaju usporedni rezultati, preporuke i izvješća Vijeća Europe za poštene izbore, tako da ovakve mikrosituacije, ali relevantne, bacaju sjenu. I tu bi trebalo porazmisliti što napraviti da se unaprijedi izborni proces, koji je uvijek osjetljiv baš na lokalnoj razini, gdje su male općine, gdje svatko svakoga zna i puno je lakše onda napraviti nešto nekorektno', kaže Raos.