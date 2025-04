Njemački obavještajci: Rusija bi mogla stvoriti uvjete za vođenje rata velikih razmjera

Njemački vojni dužnosnici ovih dana više nego prije upozoravaju na trajnu prijetnju miru koja dolazi iz Rusije. U njihovim je scenarijima moguć i napad na neku od zemalja članica NATO-a . Svoje procjene temelje na obavještajnim podacima BND-a i Bundeswehra, koji kazuju da će Rusija do kraja ovog desetljeća stvoriti uvjete za vođenje 'konvencionalnog rata velikih razmjera', piše DW .

Breuer je precizirao da kraj rata u Ukrajini neće 'neće dovesti do ponovnog mira na europskom kontinentu. S time se složio i Carlo Masala , profesor na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu, poručivši: 'Rusija se priprema za veliki rat.'

Zanimljivo, njemačka je analiza gotovo u skladu s povjerljivom analizom litavske službe za unutarnja pitanja (VSD) , inače dobrog poznavatelja situacije u Rusiji. Analitičari iz Vilniusa smatraju da Rusija u srednjem roku ne može voditi 'konvencionalni rat velikih razmjera protiv NATO-a', no ne isključuju mogućnost pokretanja 'ograničene vojne akcije protiv jedne ili više zemalja NATO-a'.

Raste obujam proizvodnje streljiva

'Dok su zapadne sankcije imale negativan utjecaj na rusku industriju oružja, obujam proizvodnje topničkih granata, raketa i drugih ključnih kategorija streljiva raste iz godine u godinu. Rusija još nije dosegla granicu svoje financijske sposobnosti", navedeno je dalje u dokumentu VSD-a koji procjenjuje da bi se u ovoj godini troškovi opremanja ruske vojske mogli popeti na otprilike 120 milijardi dolara.

Nijemci, koji su nedavno po prvi puta nakon Drugog svjetskog rata trajno stacionirali svoju postrojbu izvan vlastitih granica i to upravo u Litvi, smatraju da bi Rusija mogla nadoknaditi gubitke u ljudstvu i opremi, ali i ubrzati naoružavanje. Procjene govore da ruska vojna industrija proizvodi i više nego što joj treba za rat u Ukrajini. Uz to, već su krenuli pozivi na regrutaciju milijun i pol vojnika do sljedeće godine.

No, ovakve oštre i alarmantne posljedice vjerojatno su pouka koju su izvukli zahvaljujući mlakim reakcijama tijekom pobune u Afganistanu 2021., ali i činjenice da nisu svi mislili da će Rusija napasti Ukrajinu kad je u zimu iste godine počela raspoređivati snage na ukrajinskoj granici, iako su znakovi da će se nešto dogoditi bili očiti.