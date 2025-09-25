Njemački ministar upozorio Rusiju: Znamo što radi. To je velika prijetnja za Europu!

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u četvrtak na sve veću prijetnju koju predstavljaju ruske aktivnosti u svemiru, istaknuvši zabrinutost zbog dva ruska satelita koja prate satelite kompanije Intelsat, a koje koriste njemačke oružane snage i drugi partneri.

'Rusija i Kina su u posljednjih nekoliko godina brzo proširile svoje sposobnosti za ratovanje u svemiru: mogu ometati rad satelita, zaslijepiti ih, manipulirati njima ili ih kinetički uništiti', rekao je Pistorius na konferenciji u Berlinu.