Njemački ministar upozorio Rusiju: Znamo što radi. To je velika prijetnja za Europu!

Njemački ministar istaknuo je da se svemir sve više pretvara u novo strateško poprište sukoba
Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u četvrtak na sve veću prijetnju koju predstavljaju ruske aktivnosti u svemiru, istaknuvši zabrinutost zbog dva ruska satelita koja prate satelite kompanije Intelsat, a koje koriste njemačke oružane snage i drugi partneri.
'Rusija i Kina su u posljednjih nekoliko godina brzo proširile svoje sposobnosti za ratovanje u svemiru: mogu ometati rad satelita, zaslijepiti ih, manipulirati njima ili ih kinetički uništiti', rekao je Pistorius na konferenciji u Berlinu.
Naglasio je potrebu za razgovorima o razvoju ofenzivnih sposobnosti u svemiru kao sredstvu odvraćanja, pritom ukazujući na rusko korištenje dva satelita Luch Olymp za praćenje Intelsatovih satelita.
Pistorius je istaknuo da se svemir sve više pretvara u novo strateško poprište sukoba i upozorio da europske zemlje moraju biti spremne na izazove koje donosi takva dinamika, prenosi Reuters.