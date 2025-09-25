RAT U SVEMIRU

Njemački ministar upozorio Rusiju: Znamo što radi. To je velika prijetnja za Europu!

I.J.

25.09.2025 u 15:32

Boris Pistorius
Boris Pistorius Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Njemački ministar istaknuo je da se svemir sve više pretvara u novo strateško poprište sukoba

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u četvrtak na sve veću prijetnju koju predstavljaju ruske aktivnosti u svemiru, istaknuvši zabrinutost zbog dva ruska satelita koja prate satelite kompanije Intelsat, a koje koriste njemačke oružane snage i drugi partneri.

'Rusija i Kina su u posljednjih nekoliko godina brzo proširile svoje sposobnosti za ratovanje u svemiru: mogu ometati rad satelita, zaslijepiti ih, manipulirati njima ili ih kinetički uništiti', rekao je Pistorius na konferenciji u Berlinu.

Naglasio je potrebu za razgovorima o razvoju ofenzivnih sposobnosti u svemiru kao sredstvu odvraćanja, pritom ukazujući na rusko korištenje dva satelita Luch Olymp za praćenje Intelsatovih satelita.

Pistorius je istaknuo da se svemir sve više pretvara u novo strateško poprište sukoba i upozorio da europske zemlje moraju biti spremne na izazove koje donosi takva dinamika, prenosi Reuters.

tportal
