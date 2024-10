Njemačka želi zabraniti 'skakavce', proizvođači ogorčeni: 'To ne rješava ništa'

Za izrađivača noževa Ericha Niemeiera i policajca iz Traunsteina, odluka vlade o zabrani noževa je neshvatljiva. Niemeier, koji je ujedno i predsjednik njemačkog udruženja proizvođača noževa, kaže da će morati uništiti sve noževe skakavce te ih u budućnosti više neće smjeti niti proizvoditi, niti prodavati. One pak koji žive od prodaje noževa, stroži zakoni bi mogli koštati egzistencije.

'Političari griješe kad stvaraju očekivanja kroz velike i stroge propise, a praktički nisu u stanju i ispuniti ta očekivanja', smatra on.

Opća zabrana noževa nije učinkovita jer se tada morate baviti samo iznimkama, kaže Florian Leitner, šef policijskog sindikata (GDP) u Bavarskoj, za BR24. Unatoč tome, GDP pozdravlja strože zakone o oružju.

To jeste, s jedne strane, signal stanovništvu da se stvori veći osjećaj sigurnosti, kaže on. No policija neće biti u mogućnosti vršiti provjere.

A da planirane mjere pooštravanja ne bi riješile problem napada nožem, smatra i bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann. Kako kaže, strašni napadi u Mannheimu i Solingenu izvedeni su noževima koji su već zabranjeni.

Općine, gradovi i gradske četvrti moći će, prema novom zakonu, sami donijeti odluku o zonama zabrane oružja i noževa.

U Njemačkoj je već zabranjeno imati i nož u automobilu, i to onaj s oštricom dužom od 12 cm. U najgorem slučaju, nošenje noža sa sobom može stajati i do 10.000 eura.