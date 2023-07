Njemačka je počela objavljivati tjedni izvještaj o smrtnosti uslijed vrućine. Evo zašto

Tim se nije bavio točnim utvrđivanjem uzroka smrti pojedinih osoba, već je povećanu smrtnost postavio u korelaciju sa statistikama o temperaturama zraka u razdoblju od siječnja 2015. do studenoga 2022. godine primjenom, kako se navodi, „epidemiološkog modela", piše Deutsche Welle.

Zašto je to tako, to objašnjava institut njemačke vlade Robert Koch (RKI) koji je nedavno počeo objavljivati „Tjedni izvještaj o smrtnosti uslijed vrućine“ za Njemačku. Evo tog objašnjenja: „U nekim slučajevima, na primjer prilikom toplotnog udara, utjecaj vrućine neposredno dovodi do smrti, dok u većini slučajeva do smrti dovodi kombinacija izloženosti vrućini i već postojećih oboljenja.“