nakon incidenta

Njemačka ima plan: Vojska će se angažirati u obrani od dronova

Bi. S. / Hina

03.10.2025 u 19:21

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia
Njemačka vojska planira pomoći u obrani civilnog sektora od dronova pružanjem administrativne potpore policiji, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak

Obraćajući se nekoliko sati nakon velikog incidenta s neidentificiranim dronom u zračnoj luci u Muenchenu, ministar je rekao da će uskoro predstaviti novi nacrt zakona o sigurnosti zračnog prometa.

Raste opasnost od dronova, ne samo zbog povećanja njihova broja, nego i zbog kvalitete uređaja, prema riječima Dobrindta.

Naveo je kako su u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein viđeni dronovi s rasponom krila do osam metara.

Međutim, ministar nije otkrio detalje o tipu i broju dronova koji su dan ranije viđeni u blizini zračne luke u Muenchenu.

Pitanje obrane od dronova i migracije naći će se na dnevnom redu tijekom vikenda s Dobrindtovim europskim kolegama.

Među ostalim, to uključuje i razvoj europskog plana detekcije i obrane od dronova.

'Traje utrka prijetnje dronova i obrane od dronova', rekao je ministar, dodavši kako se to dvoje mora uravnotežiti.

Savezna i pokrajinske vlade preporučuju osnivanje zajedničkog obrambenog centra protiv dronova u Njemačkoj, uz prisutnost oružanih snaga.

Centar bi bio odgovoran za analiziranje prijetnji, zajedničku komunikaciju, i koordinaciju prikladnog odgovora. Također će biti nužno razlučiti konkretne prijetnje i pokušaje provokacije, rekao je.

Policija je objavila u četvrtak navečer da je nekoliko ljudi prijavilo da je vidjelo dron u blizini zračne luke u Muenchenu, jedne od najprometnijih u Njemačkoj, a kasnije je dojavljeno da je dron primijećen na samom tlu zračne luke.

I dalje je nejasno radi li se o jednom dronu ili više njih.

Piste zračne luke zatvorene su iz opreza, što je utjecalo na oko 3000 putnika. U petak su letovi redovno prometovali.

tportal
