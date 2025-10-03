Njemačka ima plan: Vojska će se angažirati u obrani od dronova

Obraćajući se nekoliko sati nakon velikog incidenta s neidentificiranim dronom u zračnoj luci u Muenchenu, ministar je rekao da će uskoro predstaviti novi nacrt zakona o sigurnosti zračnog prometa.

Raste opasnost od dronova, ne samo zbog povećanja njihova broja, nego i zbog kvalitete uređaja, prema riječima Dobrindta.

Naveo je kako su u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein viđeni dronovi s rasponom krila do osam metara.

Međutim, ministar nije otkrio detalje o tipu i broju dronova koji su dan ranije viđeni u blizini zračne luke u Muenchenu.