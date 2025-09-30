RATNO ISKUSTVO

Ukrajinski vojnici stigli u Dansku, učit će ostatak Europe kako se boriti protiv dronova

30.09.2025 u 22:03

Ukrajinska vojska pokrenula je misiju u Danskoj kako bi podijelila svoja iskustva u obrani od dronova, a ova bi suradnja mogla biti temelj za novi europski sustav protumjera protiv dronova

Ukrajinsko vojno osoblje započelo je raspoređivanje u Danskoj, gdje će podijeliti svoja iskustva u obrani od dronova, a visokorangirani vojni dužnosnici dobili su upute da surađuju s europskim partnerima koji mogu rasporediti sustav protumjera protiv dronova, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je dodao da će rezultati misije u Danskoj činiti odgovarajući okvir za europsku suradnju, prenosi UNN.

'Naša vojska započela je s misijom u Danskoj da bi podijelila ukrajinsko iskustvo u obrani od dronova. Dečki su stigli kako bi sudjelovali u zajedničkim vježbama s partnerima, što bi moglo postati osnova za novi sustav za suprotstavljanje ruskim i bilo kojim drugim dronovima', rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je naglasio: 'Naše iskustvo je trenutno najrelevantnije u Europi i upravo naše iskustvo, naši stručnjaci i naše tehnologije mogu postati ključni element budućeg europskog 'Zida protiv dronova' - velikog projekta koji će jamčiti sigurnost u nebu'.

'Danas mi je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga podnio prvo izvješće tima iz Danske. Naložio sam njemu, ministru obrane i tajniku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu da brzo surađuju sa svim partnerima u Europi koji su zaista sposobni rasporediti sustav protumjera za dronove. Rezultati misije u Danskoj stvorit će odgovarajući okvir za suradnju s drugim europskim zemljama. Slava Ukrajini!', poručio je Zelenski.

