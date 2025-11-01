Nižu se reakcije solidarnosti sa skupom u Novom Sadu: 'Ova tragedija mijenja Srbiju'

"Prije godinu dana, pad nadstrešnice na željezničko kolodvoru u Novom Sadu odnio je 16 života . Danas ih se sjećamo. Ova tragedija mijenja Srbiju", navela je Marta Kos na platformi X. Konstatirala je da novosadska tragedija "pokrenula mase da se zalažu za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokraciju".

Slovenska eurozastupnica Irena Joveva, koja sa skupinom svojih kolega u EP-u podržava studentski pokret nastao u valu prosvjeda nakon nesreće u Novom Sadu, ocijenila je u autorskom tekstu za beogradski portal nova.rs da će 1. studenog ostati dan koji će "zauvijek biti zapisan u srpskoj povjesti kao tragedija koja se mogla spriječiti", ali je istodobno otvorio i novo poglavlje u Srbiji.

"Dan koji je odnio 16 nevinih života. Kada se šesnaest osobnih budućnosti prelomilo pod nadstrešnicom Novog Sada. Ali upravo u tom prijelomu – u toj glasnoj tišini, neopisivom bolu, gubitku i šoku – počela je da se rađa neka nova budućnost. Ne službena, hladna i birokratska, već ljudska, solidarna i iskrena. Iz izgubljenih šesnaest budućnosti, rodila se zajednička budućnost", istaknula je Joveva.