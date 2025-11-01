TUŽNA OBLJETNICA

Nižu se reakcije solidarnosti sa skupom u Novom Sadu: 'Ova tragedija mijenja Srbiju'

01.11.2025 u 14:16

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je u subotu, u povodu obilježavanja obljetnice pogibije 16 ljudi na novosadskom željezničkom kolodvoru, da ta tragedija mijenja Srbiju jer je pokrenula građane da se bore za europske vrijednosti.

"Prije godinu dana, pad nadstrešnice na željezničko kolodvoru u Novom Sadu odnio je 16 života. Danas ih se sjećamo. Ova tragedija mijenja Srbiju", navela je Marta Kos na platformi X. Konstatirala je da novosadska tragedija "pokrenula mase da se zalažu za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokraciju".

"To su iste vrijednosti koje vode Srbiju u Europsku uniju", naglasila Kos.

Slovenska eurozastupnica Irena Joveva, koja sa skupinom svojih kolega u EP-u podržava studentski pokret nastao u valu prosvjeda nakon nesreće u Novom Sadu, ocijenila je u autorskom tekstu za beogradski portal nova.rs da će 1. studenog ostati dan koji će "zauvijek biti zapisan u srpskoj povjesti kao tragedija koja se mogla spriječiti", ali je istodobno otvorio i novo poglavlje u Srbiji.

"Dan koji je odnio 16 nevinih života. Kada se šesnaest osobnih budućnosti prelomilo pod nadstrešnicom Novog Sada. Ali upravo u tom prijelomu – u toj glasnoj tišini, neopisivom bolu, gubitku i šoku – počela je da se rađa neka nova budućnost. Ne službena, hladna i birokratska, već ljudska, solidarna i iskrena. Iz izgubljenih šesnaest budućnosti, rodila se zajednička budućnost", istaknula je Joveva.

U Novom Sadu se danas održava veliki komemorativni skup na kojem su deseci tisuća ljudi u 11:52, u vrijeme smrtonosnog pada nadstrešnice, 16-minutnom šutnjom odali počast poginulima, a nakon cjelodnevnog prigodnog programa, u 19:52 uslijedit će još jedna simbolična tišina za žrtve.

Detaljnije o velikom skupu u Novom Sadu saznajte ovdje.

Skup u Novom Sadu završio ranije od planiranog: Studenti za kraj poslali posebnu poruku

  • 19:56

    Studenti su ranije nego što je planirano objavili kraj komemorativnog skupa, jer postoji bojazan od incidenata. Kako prenosi N1, primjećeni su "sumnjivi" ljudi.

  • 19:13

    Nakon 16 minuta tišine, studenti su se putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu, dodavši poruku - vidimo se i sutra, i svakog drugog dana dok ne bude pravda.

  • 18:52

    Počelo je 16 minuta tišine na 16 stradalih na Keju žrtava racije, građani su upalili svjetla na telefonima.  S čamaca na Dunavu pušteno je 16 lampiona za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.
