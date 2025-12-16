STRAŠAN POŽAR

Uhićen bivši ravnatelj staračkog doma u Tuzli u kojemu je preminulo 17 štićenika

I.H./Hina

16.12.2025 u 14:38

Ranije se ondje zbio veliki požar
Ranije se ondje zbio veliki požar
Bivši ravnatelj doma umirovljenika u Tuzli u kojemu je od posljedica požara početkom studenog smrtno stradalo 17 štićenika uhićen je u utorak pod sumnjom da je odgovoran za tu tragediju zbog lošeg upravljanja

Iz tužiteljstva Tuzlanske županije potvrdili su kako je uz bivšeg ravnatelja Mirsada Bakalovića uhićena i njegova nekadanja savjetnica u domu Zinaida Halilović-Razić.

Bakalović je ostavku na dužnost ravnatelja podnio odmah nakon požara. Vatra je 4. studenog izbila na višim katovima zgrade doma umirovljenika a svi nastradali bili su smješteni na odjelu za teško pokretne osobe. Umrli su uslijed trovanja ugljikovim monoksidom jer ih nisu uspjeli pravodobno evakuirati. Vještačenjem je utvrđeno da je požar izbio zbog kratkog spoja na oštećenom kablu radio prijemnika koji su koristili štićenici.

"Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene", naveli su iz tužiteljstva.

