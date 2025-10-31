[VIDEO] Tisuće studenata stigle u Novi Sad: Pogledajte nestvarne scene s dočeka

Srbijanski studenti, koji već danima pješače iz drugih gradova kako bi sudjelovali u subotu na obilježavanju godišnjice pada nadstrešnice, polako su počeli stizati u Novi Sad
23.30 Najveća kolona pješaka, koja je krenula iz Beograda, stigla je u Novi Sad.
22.36 Novom Sadu se približava i najveća kolona, ona iz Beograda, u kojoj je 4.000 studenata.
22.35 Kolona iz zapadne Srbije stigla je na mjesto dočeka. Veliki broj traktorista predvodi ovu grupu. Prošlo je sedam dana otkako su Čačani krenuli na put, a u međuvremenu su im se pridružili i oni iz Šapca, Sremske Mitrovice, Bogatića, Rume...
21.55 Na pozornicu u Novom Sadu doneseno je 16 vijenaca u spomen na 16 žrtava poginulih u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru. Student Boris rekao je da će šetači i biciklisti oko 23:30 odnijeti vijence do zgrade kolodvora, gdje će u 23:52 biti održano 16 minuta šutnje.
21.52 Grupa koja je krenula iz Subotice ušla je u Novi Sad. Oni nose veliki vijenac cvijeća, a prvi u koloni nose velika srca na kojima pišu imena stradalih u padu nadstrešnice. Još se očekuje da u Novi Sad stigne najveća grupa studenata, ona iz Beograda.
21.40 U Novi Sad stigla je kolona iz Vršca, Zrenjanina i Žablja.
21.36 I za kolonu koja je stigla iz Bačke Palanke upaljene su baklje. Oni su stigli noseći transparent na kojem piše 'Bačka Palanka podržava studente', ali i piratsku zastavu koja je postala simbol prosvjeda generacije Z širom svijeta.
Pri njihovom dolasku čuli su se povici 'tko ne skače, taj je ćaci', na šta su brojni okupljeni počeli skakati.
21.15 Kolona iz Subotice, koja je pešačila tri dana, ušla je u Novi Sad. Biciklisti koji su išli iz Niša i Beograda prešli su Most slobode. Najveća kolona, ona iz Beograda, ušla je u Petrovaradin.
20.43 U Novi Sad je stigla i kolona studenata pješaka iz Bačke Palanke.
20.38 Studenti iz Novog Pazara dobili su zahvalnice od kolega iz Novog Sada na kojima piše: 'Za svaki tvoj pređeni korak u borbi za slobodu. Koracima sjećanja. Bez podjele, ljubav je otpor'.
'Bez riječi smo, ne možemo vjerovati koliko je ovdje ljudi, ali mi je drago da znam da će ih sutra biti još više. Nismo iznenađeni, jer Novi Sad i žrtve to zaslužuju', rekla je studentkinja Emina Spahić.
20.31 Kolone studenata pješaka predvode bajkeri, koji su od prvog dana davali podršku studentskim prosvjedima. Uz njih hodaju i srpski veterani, koji su također od prvih dana uz studente.
20.20 Prvi od pješaka, studenti iz Novog Pazara, uskoro stižu u centar Novog Sada, gdje ih već tisuće građana dočekuju uz bakljadu, vuvuzele i povike 'Pumpaj!'. Studenti iz Novog Pazara pješačili su do Novog Sada 16 dana i prešli 400 kilometara.
'Nedostajat će mi ovo pješačenje, svakodnevne šale s prijateljima, pjesma, atmosfera. Pješačili smo svaki dan za po jednu žrtvu i drago nam je što su se ljudi probudili tijekom našeg marša. Nitko ne odustaje, nitko ne može ove noge zaustaviti', rekao je student Amar.
20.10 Iako je bilo najavljeno da će prvi studenti pješaci početi stizati oko 18.30, njihov dolazak se ponešto oduljio. Oko 20 sati u centar Novog Sada stigli su prvo biciklisti.
Podsjetimo, proteklih dana prema Novom Sadu, javlja Nova.rs, kretalo se šest kolona pješaka i jedna kolona biciklista. Radi se o tisućama studenata koji dolaze na obilježavanje godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Prvi se očekuju da stignu Novopazarci, potom Beograđani, a onda kolona koja je jutros krenula iz Rume (a u koju su se slili studenti iz zapadne Srbije, Šapca, Bogatića i Sremske Mitrovice). Sljedeći se očekuju Banaćani, potom oni koji su krenuli iz Subotice (a sa kojima su Somborci, Vrbašani i drugi Bačvani), a tu će biti i Bačkopalančani koji su krenuli jutros.
U centralnim ulicama Novog Sada građani su pripremili hranu i piće za studente koji stižu iz svih krajeva Srbije. Stolovi sa voćem, kiflicama, vodom, sokovima poredani su duž ulica kojima će studenti proći kad uđu u srpsku Atinu.
Poseban pozdrav jedinoj preživjeloj
Studenti su dočekivani u gradovima i selima na svom putu prema Novom Sadu, a posebno emotivno bilo je u Kisaču. Tamo je grupa studenata koja je krenula iz Subotice prema Novom Sadu zastala ispred kuće Teodore Martinko, jedine preživjele u padu nadstrešnice.
Ispred njene kuće, nadomak Kisača, okupljeni su glasno više minuta pljeskali i uzvikivali 'pumpaj'.
Teodora Martinko (24) iz Kisača, mlada majka i studentica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, jedina je preživela pad betonske nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, 1. studenog prošle godine. U nesreći je poginulo 16 osoba, a sama Martinko teško je ozlijeđena. Ona je šest mjeseci bila u životnoj opasnosti, a amputirane su joj obe noge i dio zdjelice.
Mirko sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu rekao je da im je današnja šetnja bila jedna od najemotivnih i da je bilo emotivno teških momenata dok su obilazili Kisač i Stepanovićevo, kao i Zmajevo.
'Imali smo emotivno teških momenata. Kad smo bili u Zmajevu, odakle je stradali Vukašin, dočekali su nas njegovi prijatelji s odštampanim majicama s njegovim likom. Poslije smo bili u Stepanovićevu, odakle su Nemanja Komar i Đuro Švonja, te na kraju smo došli na ideju da bi bilo lijepo da stanemo na križanju, nedaleko od kuće Teodore Martinko i da pošaljemo poruku jednim aplauzom da ona nije sama', rekao je Mirko.