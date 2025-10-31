[VIDEO] Tisuće studenata stigle u Novi Sad: Pogledajte nestvarne scene s dočeka

Srbijanski studenti, koji već danima pješače iz drugih gradova kako bi sudjelovali u subotu na obilježavanju godišnjice pada nadstrešnice, polako su počeli stizati u Novi Sad

Doček studenata u Novom Sadu Izvor: Društvene mreže / Autor: Blokada info

23.30 Najveća kolona pješaka, koja je krenula iz Beograda, stigla je u Novi Sad.

Zastava je visoko, kolona iz Beograda u kojoj je više od 4000 ljudi stiže sa druge strane Mosta slobode gde ih čeka ceo Novi Sad i Srbija koja je već stigla. pic.twitter.com/UBSmHiWaLq — Mašina (@MasinaRS) October 31, 2025

22.36 Novom Sadu se približava i najveća kolona, ona iz Beograda, u kojoj je 4.000 studenata.

Novi Sad već prepun ljudi, a tek pristiže najveća kolona studenata i drugih građana koji pešače od juče iz Beograda. 💪🏽🇷🇸 pic.twitter.com/2YJHWMSupu — Kreni-Promeni (@KPromeni) October 31, 2025

22.35 Kolona iz zapadne Srbije stigla je na mjesto dočeka. Veliki broj traktorista predvodi ovu grupu. Prošlo je sedam dana otkako su Čačani krenuli na put, a u međuvremenu su im se pridružili i oni iz Šapca, Sremske Mitrovice, Bogatića, Rume...

21.55 Na pozornicu u Novom Sadu doneseno je 16 vijenaca u spomen na 16 žrtava poginulih u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru. Student Boris rekao je da će šetači i biciklisti oko 23:30 odnijeti vijence do zgrade kolodvora, gdje će u 23:52 biti održano 16 minuta šutnje.

Veliki broj građana u Novom Sadu dočekuje studente Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL







21.52 Grupa koja je krenula iz Subotice ušla je u Novi Sad. Oni nose veliki vijenac cvijeća, a prvi u koloni nose velika srca na kojima pišu imena stradalih u padu nadstrešnice. Još se očekuje da u Novi Sad stigne najveća grupa studenata, ona iz Beograda.

Još jedna kolona bajkera stigla je u Novi Sad. Uskoro se očekuje dolazk kolone iz Beograda. pic.twitter.com/nJzX9jyXOz — Mašina (@MasinaRS) October 31, 2025

21.40 U Novi Sad stigla je kolona iz Vršca, Zrenjanina i Žablja.

Vršac, Zrenjanin i Žabalj stigli u Novi Sad! 💫

Sloboda zove, Banat dolazi! #izbanataizinata pic.twitter.com/b7chOrP5Pm — Dragana Rakić (@draganarakich) October 31, 2025

21.36 I za kolonu koja je stigla iz Bačke Palanke upaljene su baklje. Oni su stigli noseći transparent na kojem piše 'Bačka Palanka podržava studente', ali i piratsku zastavu koja je postala simbol prosvjeda generacije Z širom svijeta. Pri njihovom dolasku čuli su se povici 'tko ne skače, taj je ćaci', na šta su brojni okupljeni počeli skakati.

Nakon preko 40 pređenih kilometara u jednom danu, kolona šetača iz Bačke Palanke je uz oduševljene prisutnih stigla u Novi Sad. pic.twitter.com/VrqdWC2rYq — Mašina (@MasinaRS) October 31, 2025

21.15 Kolona iz Subotice, koja je pešačila tri dana, ušla je u Novi Sad. Biciklisti koji su išli iz Niša i Beograda prešli su Most slobode. Najveća kolona, ona iz Beograda, ušla je u Petrovaradin.

Biciklisti iz raznih delova Srbije su stigli u Novi Sad. pic.twitter.com/qFkOfkjcPZ — Mašina (@MasinaRS) October 31, 2025

20.43 U Novi Sad je stigla i kolona studenata pješaka iz Bačke Palanke.

Studenti iz Bačke Palanke ušli u Novi Sad. pic.twitter.com/zKkaR04MW3 — Razglas news (@razglasnews) October 31, 2025

20.38 Studenti iz Novog Pazara dobili su zahvalnice od kolega iz Novog Sada na kojima piše: 'Za svaki tvoj pređeni korak u borbi za slobodu. Koracima sjećanja. Bez podjele, ljubav je otpor'.

Novi Sad, Novi Pazar i svi mi između njih❤❤❤ pic.twitter.com/VPN89Ie5hV — Dusa Gabradi (@DusaGabradi) October 31, 2025

'Bez riječi smo, ne možemo vjerovati koliko je ovdje ljudi, ali mi je drago da znam da će ih sutra biti još više. Nismo iznenađeni, jer Novi Sad i žrtve to zaslužuju', rekla je studentkinja Emina Spahić. 20.31 Kolone studenata pješaka predvode bajkeri, koji su od prvog dana davali podršku studentskim prosvjedima. Uz njih hodaju i srpski veterani, koji su također od prvih dana uz studente.

Stvaranje istorije, NOVI SAD 31.10.2025.

Doček studenata iz cele Srbije pic.twitter.com/7sovvc9kpZ — BABE-BAhati BEograđani (@BaOgra) October 31, 2025

20.20 Prvi od pješaka, studenti iz Novog Pazara, uskoro stižu u centar Novog Sada, gdje ih već tisuće građana dočekuju uz bakljadu, vuvuzele i povike 'Pumpaj!'. Studenti iz Novog Pazara pješačili su do Novog Sada 16 dana i prešli 400 kilometara.

Novi Sad, prvi gosti, posle 16 dana hodanja: pic.twitter.com/qt88G3Gcmf — ПРЕГРАД (@PredragVostinic) October 31, 2025

'Nedostajat će mi ovo pješačenje, svakodnevne šale s prijateljima, pjesma, atmosfera. Pješačili smo svaki dan za po jednu žrtvu i drago nam je što su se ljudi probudili tijekom našeg marša. Nitko ne odustaje, nitko ne može ove noge zaustaviti', rekao je student Amar.

20.10 Iako je bilo najavljeno da će prvi studenti pješaci početi stizati oko 18.30, njihov dolazak se ponešto oduljio. Oko 20 sati u centar Novog Sada stigli su prvo biciklisti.

Biciklisti iz Bačke Palanke stigli su prvi u Novi Sad, kao prethodnica grupi šetača. pic.twitter.com/dfrUORj7kr — TV N1 Beograd (@n1srbija) October 31, 2025

Podsjetimo, proteklih dana prema Novom Sadu, javlja Nova.rs, kretalo se šest kolona pješaka i jedna kolona biciklista. Radi se o tisućama studenata koji dolaze na obilježavanje godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. Prvi se očekuju da stignu Novopazarci, potom Beograđani, a onda kolona koja je jutros krenula iz Rume (a u koju su se slili studenti iz zapadne Srbije, Šapca, Bogatića i Sremske Mitrovice). Sljedeći se očekuju Banaćani, potom oni koji su krenuli iz Subotice (a sa kojima su Somborci, Vrbašani i drugi Bačvani), a tu će biti i Bačkopalančani koji su krenuli jutros.

Novi Sad spreman da dočeka kolone studenata i građana koje se večeras spajaju u tom gradu. 🫱🏾‍🫲🏽🇷🇸 pic.twitter.com/CV9aNYShQH — Kreni-Promeni (@KPromeni) October 31, 2025

U centralnim ulicama Novog Sada građani su pripremili hranu i piće za studente koji stižu iz svih krajeva Srbije. Stolovi sa voćem, kiflicama, vodom, sokovima poredani su duž ulica kojima će studenti proći kad uđu u srpsku Atinu. Poseban pozdrav jedinoj preživjeloj Studenti su dočekivani u gradovima i selima na svom putu prema Novom Sadu, a posebno emotivno bilo je u Kisaču. Tamo je grupa studenata koja je krenula iz Subotice prema Novom Sadu zastala ispred kuće Teodore Martinko, jedine preživjele u padu nadstrešnice.

Studenti u Kisaču stali ispred kuće Teodore Martinko, jedine preživele osobe u padu nadstrešnice. pic.twitter.com/nXnbdtfTVm — Razglas news (@razglasnews) October 31, 2025

Ispred njene kuće, nadomak Kisača, okupljeni su glasno više minuta pljeskali i uzvikivali 'pumpaj'.