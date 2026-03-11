rizici opskrbe

Nizozemskoj trebaju strateške zalihe plina: Napunjenost skladišta ispod 10 posto

I.K./Hina

11.03.2026 u 11:22

Plinovod - Ilustracija
Plinovod - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Filip Singer
Nizozemska bi trebala uspostaviti strateške zalihe plina kako bi prebrodila eventualne dugotrajne poremećaje u isporukama, poručio je u srijedu vladi operater plinske mreže Gasunie.

Nizozemska je zaštićena od kratkoročnih poremećaja koje donose niske temperature, ali nije spremna za dugoročne probleme s korijenima, primjerice, u geopolitičkim tenzijama ili u sabotaži, objašnjavaju u Gasunieju.

Nizozemska skladišta plina bila su početkom tjedna napunjena samo 8,97 posto, prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), s daleko najnižom razinom zaliha u Europskoj uniji.

Ni Hrvatska ne stoji najbolje

Blizu je i Hrvatska s napunjenih samo 10,2 posto ukupnog skladišnog kapaciteta, prema podacima GIE za 9. ožujka.

Na razini Europske unije skladišta su u prosjeku napunjena 29,29 posto.

