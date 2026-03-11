Bačić o arbitraži s Molom: Presuda je jasna, evo odakle ćemo ih isplatiti

Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, rekao je u srijedu u Sisku da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti osigurana u proračunu.

"U postupku arbitraže utvrđeno je da je Hrvatska dužna obeštetiti MOL i sredstva u proračunu će za to biti osigurana. Jasno da ćemo kroz rebalans proračuna ta sredstva osigurati kako bi se isplatilo nakon što se u potpunosti završi taj postupak i razgovori s MOL-om koji će teći paralelno s isplatom tog iznosa", rekao je Bačić za vrijeme posjeta Sisku. Podsjetimo, vlada je obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia". Tom odlukom sud je omogućio daljnji postupak priznanja pravorijeka u američkom pravnom sustavu, što uključuje i nalog za plaćanje iznosa koji s pripadajućim kamatama i troškovima trenutno doseže približno 236 milijuna dolara.

Nismo iscrpili sva pravna sredstva Iz Vlade su, konkretno iz Ministarstva gospodarstva, istaknuli kako vlada u suradnji s odvjetničkim uredom Squire Patton Boggs, koji zastupa Republiku Hrvatsku, trenutno detaljno pravno analizira donesene odluke radi utvrđivanja idućih koraka. "Važno je naglasiti kako Republika Hrvatska u ovom trenutku još uvijek nije iscrpila sva raspoloživa pravna sredstva te će nastaviti poduzimati sve potrebne radnje radi zaštite nacionalnih interesa. O svim daljnjim pravnim potezima i odlukama javnost će biti pravovremeno izviještena", naveli su iz ministarstva. Sudac Amir H. Ali, Okružnog suda američke savezne države Kolumbije, donio je, naime, negativno mišljenje na žalbu Hrvatske protiv ranije odluke američkog pravosuđa prema kojoj se odbija žalba na odluku da Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o plinskom poslovanju sklopljenog s MOL-om.