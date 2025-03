Nizozemska povećava vojsku dva i pol puta, a ima i stav o obaveznom vojnom roku

Podaci su to objavljeni u pismu koje je parlamentu poslao državni tajnik za obranu Gijs Tuinman, u kojem, pod naslovom 'Promjena oružanih snaga: Naši ljudi - naša budućnost; više, bolje, brže', opisuje nadolazeće promjene. Ambicija je podijeliti oružane snage na mirovnu i ratnu organizaciju do 2027., navodi se u pismu i dodaje da bi povećane snage trebale biti u potpunosti popunjene do 2030. godine.

Trenutno ima 42.000 profesionalnih vojnika

'Oružane snage moraju biti popunjene osobljem najkasnije do 2030., a gdje je to moguće, i ranije. To će u početku uključivati ​​otprilike 100.000 ljudi - profesionalnih vojnika, pričuve (često honorarne) i civilnih zaposlenika. Ovo je više od samo kvantitativnog pitanja, jer također se radi o postavljanju svih ovih ljudi s pravim kvalitetama na pravo mjesto u pravo vrijeme', piše Tuinman nizozemskom parlamentu.